Pau Morilla-Giner: “El Sabadell tindrà un pressupost per ser competitiu, però no serà top”

El president del Centre d’Esports Sabadell, Pau Morilla–Giner, ha explicat les línies mestres del Sabadell 23/24 en una entrevista concedida al Diari de Sabadell, només uns minuts després d’assistir a l’acte de presentació de les noves equipacions de l’equip.

Quina valoració fa dels dissenys escollits? Bé, com a aficionat m’agraden. La segona m’encanta i la primera m’acabarà encantant. Quan la veus, és veritat que resulta menys ortodoxa, pel tema dels quadres, però quan t’expliquen la història i els detalls ho entenc millor. El Centre d’Esports és un dels clubs més ortodoxos en aquest sentit. És positiu saber on volem estar i no canviar molt, però com a samarreta, la vaig veure ahir i ara, ja m’agrada més que ahir. Al final, és un disseny puntual, per celebrar els 120 anys del club. No es fan cada dia i ens va semblar que era una bona manera. És difícil fer 120 quadres i no trencar uns esquemes que la gent té molt definits des de sempre. Al final, és la samarreta del nostre club i ens encanta.

Amb aquesta samarreta s’haurà de recórrer tota la part nord d’Espanya a la Primera RFEF i amb quin nivell de competitivitat? Cal separar competitivitat de pressupost. Puc afirmar que tindrem un pressupost per ser competitius, però no serà top de la categoria. Ara mateix, hem tancat un pressupost en uns nivells molt semblants a l’any passat, comptant amb les aportacions que van arribar el gener i formen part del pressupost. I vull remarcar que és un càlcul per ara, perquè els pressuposts estan subjectes a desviacions. Nosaltres estem treballant perquè siguin desviacions en positiu. Hi ha decisions que podem controlar nosaltres, com fer mil socis més. Això està a les nostres mans, club i aficionats que formen part de l’entitat. També poden arribar ajudes per vies institucionals.

A què es refereix? A l’Ajuntament en concret. Aquesta setmana estava llegint un informe de la Cambra de Comerç de Sabadell de fa un any i mig on es calculava un impacte net del Centre d’Esports de gairebé 6,5 milions a l’economia de la ciutat. Si estiguéssim al futbol professional, pujaria a 12 milions. Entenc que l’Ajuntament té moltíssimes prioritats i el seu objectiu és fer créixer aquesta ciutat, però en l’àmbit estratègic el futbol i el CE Sabadell poden tenir un paper important. Si les coses van bé al Centre d’Esports, a Sabadell també li van bé. Confio que les converses amb el Consistori siguin positives.

Es pot parlar d’un pressupost pròxim als 2,6 milions d’euros? L’any passat es van calcular unes despeses d’1,8 milions i posteriorment van arribar els 800.000 euros per part d’inversors que van eixugar un dèficit de gairebé un milió… Un pressupost no és un número, és molt difícil dir-ho. Estem molt lluny de l’autosuficiència. El Sabadell no és un club petit sinó que té una estructura que genera unes despeses rellevants. Com a mínim, el grup inversor d’aquest any haurà d’aportar entre un milió i un milió i mig. Pensem que el Centre d’Esports encara està tornant deute concursal i no serà una quantitat petita. Això és positiu perquè es redueix deute.

Quan parlem de grup inversor, parlem dels actuals? Sí, els que he representat aquests últims anys i ja han posat gairebé 10 milions i continuarem. He tingut 37 reunions en les últimes tres setmanes, amb grups diferents. Continuem molt oberts per aconseguir més companys de viatge.

Això vol dir que s’ha esvaït la possibilitat del famós grup americà que havia de fer una ampliació de capital? Esvair no és la paraula, però sí que s’ha refredat. Pel cicle econòmic. No podem dependre de ningú i estar aturats. Això seria morir. Aquesta setmana ja hem anunciat coses i tenim molta feina feta. Nosaltres no tanquem cap opció. Volem reactivar totes les vies, altres models, altres participants, altres mecanismes… Oberts a tot. Encantats que vingui algú a invertir en el club. Però també tenim clar que no donarem el club a algú que no es comprometi a invertir en el temps. No només val tenir una majoria sinó que vulguin complir un procés d’uns anys. No volem la flor d’un dia, volem que ho vegin com un procés gradual.

Es pot dir que el Sabadell pot presumir d’una bona salut en aquests moments? L’èxit del Sabadell no només es mesura amb els resultats del primer equip sinó en tot el que estem fent al futbol base. Quan vam arribar, el futbol base no era ni del club. Es va haver de recuperar i va costar. Ara, tenim una gran base i per primera vegada entre Olímpia i la Nova Creu Alta no només hi ha 70 metres de distància. Fa tres o quatre anys la distància era abismal, no existia un fil conductor. Ara, veus jugadors que no només participen en el primer equip sinó que són un mirall per noves generacions. Hem invertit molt a solidificar una base. No es pot construir un edifici sense uns bons fonaments. En futbol és clau crear actius, bon futbol base i una fidelitat social i bona relació amb institucions i empreses.

En la presentació de les samarretes han participat Pau Resta i Cristian Herrera, dos jugadors amb contracte. Però la bona campanya del davanter crea inquietud entre els aficionats per si surt alguna oferta temptadora… Tots els jugadors que tenen contracte aquest any, els volem. Això vol dir que podem tenir també un problema: jugadors amb bon mercat, però no ens plantegem la possible marxa de ningú. La clàusula? Si un club paga, no podem fer res. L’any passat, en el cas Altimira, vam rebutjar l’oferta el desembre passat. Ens vindria molt bé una entrada de diners, però tots estem encantats amb Cristian Herrera i volem que continuï.

També és important la continuïtat del tàndem Jaume Milà-Miki Lladó al capdavant de l’àrea esportiva. La maquinària s’ha reactivat? De fet, estava en marxa. L’any passat vam anunciar el director esportiu la segona setmana de juliol. Aquesta temporada s’ha fet abans i el Jaume fa un mes que treballa en diferents operacions. Per disciplina hem esperat una mica per marcar el pressupost. També calia saber el nivell de despeses en desplaçaments o la idea aproximada dels drets de televisiu. Ara mateix, tenim una bona visibilitat.

Pot estar tranquil el soci o tocarà patir? Opcions de competir tindrem. L’aspiració és fer-ho el millor possible i, insisteixo, està a les nostres mans que aquest pressupost similar a l’any passat tingui unes desviacions positives que permeti altres objectius. Jo sóc optimista.

Haurà de fer Pau Morilla–Giner un canvi de xip per viure els partits a la llotja com a president? És impossible un canvi de xip perquè jo visc els partits amb molta intensitat. Sóc incapaç de canviar això. Penso que hi ha gent que pot representar el club d’una manera més estoica i jo intentaré mantenir una posició més secundària a la llotja.