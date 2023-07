CNS i Futsal Pia es preparen per a una nova temporada a la Segona B de futsal

CNS i Futsal Pia perfilen les seves plantilles per al proper any. Ambdós clubs afronten una nova temporada a Segona B amb objectius ambiciosos i ja amb un bon gruix de jugadors anunciats. Mantenir-se a la zona alta i assolir la permanència amb comoditat, els grans objectius de cada una de les entitats.

Els nedadors han tancat la seva plantilla avui mateix. Després del quart lloc assolit la darrera temporada, la intenció era mantenir gran part del bloc. Amb l’arribada de Pau Machado a la banqueta, vuit jugadors es mantindran al club. Alguns d’ells, peces fonamentals de la temporada passada com Marc Hermosel, Pablo Robert o Arnau Pineda, entre d’altres. En el capítol de les baixes, a les ja sabudes, s’ha unit la del capità, Arnau Ametlla. Finalment, cinc seran les cares noves que vestiran els colors del Club Natació, algunes d’elles velles conegudes.

Les primeres incorporacions van ser Alex López, procedent del Cerdanyola, seguida de la del veterà porter de 38 anys Adil Daali, que ja havia jugat amb els nedadors anteriorment i l’aposta pel jove, Marc Pérez, procedent del Caldes. També torna al club el sabadellenc, Alex Llamas, que en aquest cas complirà la seva tercera etapa a l’entitat després del seu pas per l’Ibiza, on ha assolit l’ascens a Segona. Llamas compta amb gran experiència a l’elit del futbol sala amb equips com Osasuna i Industrias. La darrera incorporació també sap el que és jugar a la Primera Divisió. Es tracta de Luis Garcia i ho va fer amb l’Antequera. Ara, arriba des d’Itàlia i entre els seus èxits figura una àmplia experiència a les categories inferiors del Barça i de la selecció espanyola. El nou ala del CNS ja sap què és jugar com a local a Sabadell, ho va fer fa dues temporades amb l’Amics del Pou.

Menys moviment a Can Colapi

A l’Escola Pia, les incorporacions han estat menys. De moment s’han anunciat tres amb el clar objectiu de pujar el nivell i de no patir tant com la darrera temporada, amb la salvació agònica a l’últim partit. No obstant això, els escolapis també han perdut un dels grans referents de l’equip. Arnau Graell deixarà l’entitat per fer el salt a Segona, al Martorell. El seu substitut serà el jove golejador, Marcel Bravo, que arriba procedent del Sant Quirze. Les altres dues incorporacions són vells coneguts. El primer, Marc Navarro, que retorna al club després d’estar al Mollet i el Rubí la darrera temporada. La gran incorporació fins al moment és la tornada de Pepe Font, que fa el salt des de l’altra banda de la ciutat. L’exjugador del CNS s’ha mostrat molt ambiciós a les seves xarxes socials: “Espero poder quedar entre els 5 primers”.