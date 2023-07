Assabenta’t de les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

La nova samarreta del Centre d’Esports per a la temporada vinent no ha deixat indiferent. En les últimes hores, socis i aficionats del club han expressat les seves opinions respecta a una equipació trencadora.

La nova pell arlequinada adapta el disseny elaborat pel soci Javier Maiquez i recorda l’elàstica portada pel club l’any 1906. Com a detalls, té 120 quadres– com els anys del club-, porta la silueta de la Nova Creu Alta a la part posterior, el logotip dels 120 anys i tindrà els números en color daurat. El primer jugador a lluir-la ha estat un dels bastions defensius de l’equip, Pau Resta.

La Plataforma per la Llengua ha presentat aquesta setmana la publicació anual InformeCAT amb 50 dades sobre l’estat del català a partir de fonts oficials i estudis propis. Un dels aspectes destacables, si posem la lupa en la nostra comarca, és que només un de cada tres vallesans s’identifiquen amb el català. O, dit d’una altra manera, la comarca se situa a la cua de Catalunya en l’ús del català com la llengua d’identificació.

El magistrat del jutjat de 1ª instància número 2 de Sabadell, que investiga la mort d’Helena Jubany, ha acordat obrir noves diligències i ha acceptat que es faci una comparativa de l’ADN dels investigats en el cas. En canvi, el jutge ha desestimat la petició de l’acusació particular de fer un canvi en el cos policial encarregat de la investigació.

Un pica-pica més informal o un sopar formal. És restaurant, però també bodega amb més de cent referències de vi. I una botiga i formatgeria amb delícies per a tots els públics. Obre a Sabadell la Informal, una gourmeteca que busca seduir els paladars més exquisits. El restaurant, amb segell sabadellenc, vol convertir-se en una marca reconeguda per obrir a altres municipis i exportar el seu know-how arreu del país. “Tenim celler, botiga i restaurant, una proposta diferent”, assegura Juan Diego Valverde, un dels impulsors del negoci.

Les xarxes socials bullen en les últimes hores per un vídeo en què es pot veure un conductor circulant per Sabadell sense pneumàtic en una de les rodes del seu cotxe, un Seat León de color gris. “Porta 50 quilòmetres a l’autopista així”, lamenta un home des del cotxe on es grava el vídeo. “Com per provocar un accident”, adverteix alarmat.