La nova samarreta del Centre d’Esports Sabadell no ha deixat ningú indiferent. La proposta, trencadora com feia temps que no es veia, ha causat impacte. La substitució dels tradicionals quatre quadres arlequinats blanc-i-blaus per un total de 120 petits quadres per simbolitzar els anys del club ha generat polèmica i sensacions molt contraposades. En les últimes hores, socis i aficionats del club han fet bullir les xarxes socials amb disparitat d’opinions.

Per això, volem saber què n’opineu. Us agrada la nova samarreta? Us la comprareu? Així lluiran l’any que ve els futbolistes a la Nova Creu Alta.

