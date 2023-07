Com puc gestionar el canal de denúncia a la meva empresa?

A partir de l’1 de desembre, totes aquelles empreses que tinguin entre 50 i 249 treballadors, incloses les entitats del sector públic, hauran de comptar obligatòriament amb un canal ètic, perquè així ho estableix la llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquesta llei és el resultat de la transposició d’una directiva europea (coneguda com la directiva whistleblowing) que es va publicar l’any 2019 i que obligava a tots els estats membres a adoptar la seva pròpia llei nacional. Aquesta normativa es configura com un canvi de paradigma perquè, en el fons, trasllada l’obligació i responsabilitat de les autoritats dels estats membres d’investigar qualsevol infracció o fet delictiu a les empreses. És a dir, materialitza la màxima que si primer es coneix internament que s’ha comès un delicte o que s’està a punt de cometre una conducta il·legal, serà més fàcil investigar i solucionar. “L’esperit de la norma rau en el fet que com més aviat es detecti una pràctica irregular, s’aturi, perquè, almenys, no continuï produint conseqüències negatives a l’empresa”, explica l’advocat Eduard Borràs, secretari general de la Cambra de Comerç.

Ara bé, aquesta Llei, més enllà d’establir les mesures de garantia que han d’implantar les empreses per protegir tots els denunciants o informants, i detallar les mesures tècniques que s’han de complir, posa sobre la taula dues qüestions rellevants: per un costat, totes aquelles empreses obligades a comptar amb un canal ètic, hauran de permetre obligatòriament les denúncies anònimes, tant dels propis membres com de tercers i garantir la confidencialitat d’aquelles que tinguin un denunciant que s’hagi volgut identificar.

Això significa que també s’inclou dins d’aquest grup a la competència o a qualsevol proveïdor, client o soci del negoci.Si bé és cert que la Llei, tot i que detalla que la prioritat i la preferència és el canal intern, també posa a disposició el canal extern, que en el cas de Catalunya, recau en l’Oficina Catalana Antifrau, amb potestat sancionadora. Davant d’aquest nou horitzó, la Cambra de Comerç de Sabadell ofereix una solució global per a l’empresa que va des de la implantació del canal de denúncia, la gestió i la investigació de queixes i la confecció de la normativa interna associada al Sistema Intern d’Informació. “Pot haver-hi la situació que una empresa de 60 treballadors potser no té el personal suficient o amb el coneixement necessari per gestionar el provés sancionador o investigador, i és per això que està permès que se n’encarregui un tercer”, detalla Borràs.

Amb el corresponent programari, la Cambra de Comerç ofereix les màximes garanties que una autoritat independent externa. “Assessorem sobre el programari que han de tenir per gestionar internament aquestes denúncies, la preparació per la política de denúncies i el procediment que s’ha de seguir en el supòsit que hi hagi una denúncia”, afegeix el secretari general, Eduard Borràs.

Per què és important?

Tenir aquest canal ètic dota les empreses un avantatge competitiu, davant el públic intern o extern, ja que reforça la transparència de l’empresa, en tant que s permet una comunicació lliure i confidencial entre tots els membres que formen l’organització empresarial. A la vegada, i en el supòsit d’alguna irregularitat o mala praxi, posa sobre la taula l’oportunitat de detectar-ho anticipadament pot reduir l’impacte per l’activitat de l’empresa. “Està pensada per utilitzar-se de manera constructiva, i no d’una manera esbiaixada”, recorda Borràs. La no implementació d’aquesta Llei està sancionada amb imports que poden arribar fins al milió d’euros.