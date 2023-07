L’aventura picant d’Indiana Jones al Mercat Central de Sabadell

Indiana Jones a la recerca de la delícia secreta. Amb llicència per a l’èpica, així podrien titular els guionistes de Hollywood més grandiloqüents el capítol aventurer i picant que Harrison Ford va protagonitzar al Mercat Central el 22 de setembre de 2004.

L’actor, que amb 80 anys acaba d’estrenar la cinquena pel·lícula de la saga Indiana Jones, va aparèixer-hi per sorpresa i va causar una gran commoció en un temps rècord d’entre 12 o 13 minuts. “Peixateres, verdularies i fruiteres van abandonar les seves parades sense contemplacions per a seguir el rastre del madur però interesantíssim actor”, relatava el periodista Víctor Colomer a la crònica de l’endemà del Diari de Sabadell. Quan el personal de seguretat va alertar del moment a través dels seus walky talky, el gerent es pensava que estaven de conya.

El motiu de la visita? Anar-hi a buscar el sopar. Hi ha qui especula que per a la seva flamant nòvia, l’actriu Calista Flockhart, que aleshores es trobava gravant la pel·lícula Fragile, del director català Jaume Balagueró, a escenaris urbans i industrials de Sabadell, Barcelona i Terrassa.

El saltimbanqui de l’arqueologia va comprar mig quilo d’espaguetis picants, preparats per a consumir, a la parada Llegums Cuits Roca. S’hi va dirigir directament, sense preguntar, qui sap si perquè la fama del local s’havia escampat a Los Angeles. Avui en dia, l’establiment encara té etiquetat el famós plat com a ‘Spaguetis Indiana Jones’.

Harrison Ford havia aparcat de qualsevol manera el seu luxós Mercedes Benz a sobre la vorera del carrer Jovellanos. “Com a bon artista glamurós, o com faria el mateix Indiana Jones”, deia la crònica. Ningú va gosar multar-lo, però li hauria valgut l’excusa moral davant l’autoritat:

–Senyor agent, és un gest frugal d’enamorament incipent per a Ms. Flockhart!

No va encaixar especialment bé l’eufòria sabadellenca desbordada. Sense treure’s les ulleres de sol, va desatendre la majoria de peticions d’autògrafs i es va tapar la cara per a no ser retratat. Però, qui hi ha anat ho sap bé, l’alegria del Mercat Central és impertorbable i no hi ha ni una engruna de recança en el record.

Per cert, avui dia Harrison Ford no només continua sent Indiana Jones. També continua casat amb la senyora Flockhart, una prova indiscutible que l’amor es cuida amb petits detalls, com mig quilo d’espaguetis a mitja tarda. I tot regat amb molt picant, sempre.