Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Les últimes hores estan marcades a Sabadell per l’inici d’una nova campanya electoral. Poques setmanes després de tancar les eleccions municipals, el 23 de juliol ja irromp a l’horitzó i els pròxims 15 dies seran frenètics en l’escenari polític.

A Sabadell, els partits han celebrat diferents actes per arrencar la cursa final cap als comicis. Des de la mitjanit, les formacions ja poden fer la tradicional encartellada als carrers i places de la ciutat.

Drons per detectar esllavissades, bombes o actes vandàlics a la via del tren. És la tecnologia puntera que han desenvolupat investigadors del centre tecnològic Eurecat per a la seguretat d’infraestructures cabdals com la xarxa d’FGC. L’antiga estació de Sabadell Rambla s’ha convertit en el camp de proves d’aquests aparells capaços de respondre més pressa a situacions límit.

Els dijous d’estiu tenen l’etiqueta de Cinema a la Fresca. La Capella de Can Gambús ha programat 9 projeccions gratuïtes entre juliol i agost a la seva terrassa enjardinada, per gaudir prenent alguna cosa acomodat en una gandula. Són pel·lícules variades, la majoria per a tots els públics, des de clàssics fins a musicals o comèdies romàntiques.

L’Ajuntament ha iniciat les obres per millorar la seguretat i la senyalització a 19 centres educatius de Sabadell. Aquests treballs, que tenen un valor de gairebé mig milió d’euros, formen part de tot un conjunt d’actuacions adreçades a aconseguir una mobilitat més segura i sostenible al voltant de les escoles, instituts i escoles bressol. Tot plegat suposa una inversió de més d’1 milió d’euros.

L’acusat de matar Yolanda Zamorano el 2020 a Sabadell escanyant-la al domicili que compartien ha confessat aquest dijous en la seva declaració al judici que la va assassinar. El crim va tenir lloc al barri de l’Eixample després d’una discussió entre tots dos, que eren parella sentimental. La confessió ha arribat aquest dijous a canvi que la Fiscalia li apliqui l’atenuant de confessió.