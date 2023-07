Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

L’actualitat informativa d’aquest dimarts arriba marcada per l’onada de calor que afecta Sabadell en els últims dies. Els termòmetres tocaran sostre durant la jornada, amb temperatures que poden arribar als 33 graus a la ciutat. Quines mesures s’apliquen en aquest escenari?

Piscines, fonts d’aigua, biblioteques, parcs i zones verdes, etc. L’Ajuntament de Sabadell assegura que té a punt tots els equipaments possibles per ajudar a suportar l’onada de calor prevista per aquesta setmana -amb una temperatura màxima que es preveu que s’enfili per sobre dels 30 ºC- i les altes temperatures previsibles d’aquests dies d’estiu.

Fa 502 dies la vida els hi va fer un tomb. Alguns, mai havien sentit parlar del nom de Sabadell. D’altres, tenien familiars residint a la nostra ciutat. La guerra esclatava a les portes de casa seva i havien d’armar-se amb la maleta i les quatre pertinences més bàsiques per marxar a un lloc més segur. I 465 ucraïnesos van decidir instal·lar-se a Sabadell, segons les darreres dades de l’Idescat del mes de juliol.

“Estem infestats de paneroles”, explica un grup de comerciants i veïns del carrer de Campoamor, que reclamen urgentment una actuació contundent de l’Ajuntament de Sabadell. Segons han assegurat alguns veïns al Diari, fa més d’un mes que arrosseguen la plaga.

El ple de constitució de la Diputació de Barcelona serà aquest pròxim 13 de juliol. Entre els diputats provincials del pròxim mandat hi haurà l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que serà una de les quatre representants del partit judicial de Sabadell. Els altres tres seran Eva Menor, alcaldessa de Badia (PSC), Javier Silva, alcalde de Polinyà (PSC) i Eva Soler, de Palau-Solità i Plegamans (ERC).

Les infidelitats van a la baixa a Sabadell i pugen en altres ciutats de l’Estat. És una de les conclusions que es pot extreure de l’estudi que publica anualment la xarxa social Ashley Madison, una plataforma que posa en contacte persones que busquen relacions més enllà de les seves parelles. La ciutat es troba en el 10è lloc del rànquing d’usuaris d’Espanya, en una llista que encapçala Manresa i on hi ha un alt protagonisme de les ciutats catalanes.