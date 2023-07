Reobre la biblioteca Vapor Badia

Fumata blanca. La biblioteca Vapor Badia torna a obrir aquest dijous les seves portes. El regidor del Govern de Sabadell, Eloi Cortés, havia assegurat dilluns que l’equipament recuperaria la normalitat aquesta mateixa setmana després que s’hagin realitzat les comprovacions pertinents per certificar que el sistema de climatització està funcionant correctament i es garanteix el benestar d’usuaris i treballadors de l’espai.

🔴ATENCIÓ!

LA BIBLIOTECA VAPOR BADIA REOBRE A PARTIR DE DIJOUS 13 DE JULIOL

Un cop arreglada l’avaria al sistema de climatització, la biblioteca Vapor Badia i la bústia de retorn tornaran a obrir a partir d’aquest dijous 13 de juliol a les 9:30.

La instal·lació ha estat sotmesa aquestes últimes setmanes a un projecte de renovació de tot el sistema de climatització després que fa unes setmanes es detectessin problemes en l’aire condicionat d’una de les plantes.

La incidència va obligar a tancar sine die la biblioteca el passat 26 de juny, quan la instal·lació va quedar inoperativa. La decisió es va prendre després de diverses jornades amb restriccions horàries per problemes a la primera planta. En total, la Vapor Badia ha estat al voltant d’un mes sense funcionar amb normalitat.

Impacte en els usuaris

Malgrat el contratemps que ha suposat per a molts usuaris, el consistori va recordar que es podia continuar fent ús de la resta de biblioteques municipals durant aquest període. A més, s’ha gestionat amb la UAB la possibilitat que tothom accedeixi a la biblioteca del campus de la UAB a Sabadell, ubicada a només 400 metres de la Vapor Badia.

“Volia tornar un llibre i el vaig haver de portar a una altra biblioteca”, explica la M. Pilar, una de les sabadellenques afectades pel tancament. Més enllà de les sales d’estudi i la consulta de llibres, la biblioteca també té un important paper com a refugi climàtic. “Esperem que aviat es pugui solucionar perquè farà de refugi al Centre, tan mancat d’instal·lacions”, lamenta, demanant un espai útil per evitar desplaçaments llargs.

Més de 180.000 visitants

En les últimes setmanes, els sabadellencs que s’han apropat a les portes de la biblioteca es veien obligats a girar cua. Abans de l’episodi de calor dels últims dies, alguns destacaven que almenys la situació s’ha viscut a l’estiu, quan molts usuaris habituals ja han acabat els cursos, tal com especificava fa uns dies la Belén.

“El tancament trastoca una mica, sobretot perquè és la principal biblioteca de la ciutat i no està operativa. Per sort, però, hi ha hagut alternatives”, afegia en una línia similar el Sergi. Sabadell compta amb un total de set biblioteques municipals.

Inaugurada el 2002, la Vapor Badia vertebra el servei de la xarxa de Biblioteques Municipals de Sabadell i coordina la resta de biblioteques dels municipis que conformen la demarcació oriental de la comarca. L’any passat, va acollir més de 180.000 visites, amb més 600 usuaris al dia de mitjana.