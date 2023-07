Canvis als col·legis electorals per fer front a les altes temperatures

Les previsions d’altes temperatures per a les eleccions del pròxim 23 de juliol han provocat que l’Ajuntament de Sabadell hagi decidit canviar fins a deu col·legis electorals per “fer més confortable la jornada als membres de la mesa, electors i treballadors de l’Ajuntament”, ha explicat aquest matí la tinenta d’alcaldessa de l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals, Montse González.

Per als comicis del pròxim diumenge, on 155.298 sabadellencs estan citats a les urnes, s’han habilitat 58 col·legis i 247 meses electorals, formades per un total de 741 membres. Vint-i-un dels espais disposen d’aire condicionat, i per a la resta, trenta-set, s’ha previst la ubicació de l’espai electoral en llocs que disposin de ventilació creuada o que per orientació siguin els menys calorosos, respectant, però, que compleixin tots els criteris d’accessibilitat. “Farem una bustiada a les zones afectades per aquest canvi d’ubicació. A més, el mateix dia de les eleccions hi haurà panells informatius amb un codi QR perquè tothom sàpiga on ha de votar”, ha afegit.

A tots els col·legis on no es disposa de climatització l’Ajuntament facilitarà ventiladors –se n’han comprat 100–. A més, es distribuiran ampolles d’aigua pels membres de les meses –2,5 litres per persona– i s’intentarà que les neveres que disposen els centres estiguin en funcionament.

Quins son els canvis als col·legis electorals?