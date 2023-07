Les eleccions generals tindran lloc el 23 de juliol, i és per això que des de l’Ajuntament s’ha fet una revisió dels col·legis electorals per garantir una correcta climatització. En determinats casos i per garantir aquesta adequació, s’ha procedit a fer un canvi de col·legi electoral. Totes les persones afectades per aquests canvis rebran una comunicació amb el nou col·legi electoral.

El criteri que s’ha seguit és canviar tots aquells col·legis no climatitzats que tenen un centre cívic o un altre espai climatitzat molt proper, amb la finalitat que el canvi no suposi un desplaçament important. L’Ajuntament ha habilitat una consulta telemàtica del cens electoral de Sabadell per facilitar que la ciutadania pugui consultar la informació sobre el seu col·legi i mesa electoral. A més, el dia de les eleccions es senyalitzarà amb cartelleria als col·legis afectats pels canvis amb un codi QR i un número de telèfon en cas que sigui necessari.