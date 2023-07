Acaba la construcció de rampes per millorar l’accessibilitat de Cifuentes, Can Rull i Poblenou

Les obres de millora de les connexions entre Cifuentes, Can Rull i Poblenou ja han acabat en alguns casos i, en d’altres, s’estan duent a terme. Els diferents projectes comporten una inversió de l’Ajuntament superior a mig milió d’euros i se centren en la renovació de les escales i la instal·lació de rampes a dos recorreguts que enllacen espais situats a diferents nivells.

Al Poblenou ja han acabat les obres que s’han fet a la plaça de Xavier Sanahuja, on s’ha incorporat una rampa, remodelat les escales i millorat la seguretat amb baranes. Aquesta intervenció ha tingut un pressupost de l’Ajuntament de més de 110.000 euros.

A Cifuentes, pràcticament ja s’ha enllestit la reforma de les escales que hi ha entre la carretera de Terrassa i el carrer de Palestrina, en les quals s’ha afegit una nova rampa. Una actuació molt similar s’ha fet entre la carretera de Terrassa i el carrer de Beethoven. La previsió és que els dos espais reobrin “en les pròximes setmanes, segons fonts municipals, i les obres han tingut un pressupost de 224.000 euros.

D’altra banda, a Can Rull ja han començat les obres per construir una rampa i escales a la plaça de Ròmul, i els treballs per fer-ho també han començat als carrers de Bécquer i Plaute. En aquesta zona s’hi destinen 241.000 euros.