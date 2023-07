La JEC amplia el termini per dipositar el vot per correu

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat ampliar fins aquest divendres a les 14 hores el termini per dipositar el vot per correu. La decisió de l’àrbitre electoral arriba després que Correus ho demanés justificant la petició per “facilitar la gestió” a les persones que han canviat la direcció d’entrega que havien indicat inicialment. En una reunió aquest dijous, la JEC ha acceptat la petició de l’empresa pública i, així, la ciutadania tindrà mig dia més per entregar el vot per correu.