L’Àngels Fàbregues es jubila. Aquest dissabte, amb 66 anys, gira la pàgina després de tota una vida com a llibretera, observant Sabadell i la seva gent des del Passeig de la plaça Major. “Hem vist 22 anys d’obres i ara que està preciós, va i em jubilo! Però també em toca”, riu. Malgrat abaixar la persiana de la botiga de la Llar del Llibre -la del carrer de Sant Antoni continuarà oberta-, el seu dia a dia estarà inevitablement lligat al món de les lletres. “Continuaré llegint molt perquè és la meva passió. Necessito els llibres”, diu.

L’any 1936, el seu avi va arribar de Menorca per muntar una llibreria a Barcelona. Des d’aleshores, han crescut amb les estanteries plenes. “Som els successors de Sallarés”, reivindica sobre els orígens a la ciutat. Des de l’any 1957, la Llar del Llibre ha esdevingut un lloc de trobada per a lletraferits, però també pels lectors menys habituals. “A Sabadell, hi ha molta gent que llegeix molt. De vegades quedo parada. L’altre dia, un client es va endur 38 llibres”, exemplifica. En els últims anys, explica, la seva feina ha canviat molt i el repte sovint és filtrar entre l’abundància. “Surten 75.000 llibres l’any i has de tenir ull”.

Les recomanacions dels compradors també han servit per omplir les estanteries de la llibreria. “Aquí som recomanadors de llibres. I això és un ofici“, resumeix. Més enllà de la literatura, s’enorgulleix de la relació forjada amb els clients. “Ens continuarem trobant pels carrers i parlarem de llibres. Vaig pel món i, només entrar en un aeroport, vaig a la llibreria. Si veig un llibre mal posat, l’haig de posar bé. Són tics que no es perden”, avisa.

Les obres de Manuel de Pedrolo, rememora, la va marcar des de petita. Allò va encendre la flama. Des d’aleshores, n’ha llegit milers. Una llista d’incomptables llibres que ha anat apuntant en una llibreta. També per poder-los recomanar als clients. Des dels 17 anys, a la botiga, ha recopilat anècdotes per escriure la seva pròpia novel·la. “Quan descobreixes el plaer de llegir, és impossible no fer-ho”, declara. L’agraïment d’aquells que han descobert la passió per les lletres gràcies a ella continua il·luminant els seus ulls. “Mai a la vida havia pensat que un llibre m’hauria omplert tant”, li va dir un dels escèptics, avui captivat per la màgia dels textos.

A partir d’ara, l’Àngels tindrà temps per viure aventures en forma d’excursions arreu. Sempre disposada a buscar el punt de llibre i fer volar la ment en qualsevol moment, sense importar l’hora ni el lloc. “Un llibre et pot salvar de tot. Ho tens tot per descobrir i cadascú ho fa a la seva manera. Per això és impossible viure sense un llibre”, sentencia.