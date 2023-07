Hi ha casals d’estiu durant l’agost a Sabadell?

Toca girar pàgina al calendari, però, malgrat dir adeu al mes de juliol, continuen existint opcions de lleure per a les famílies en un escenari de vacances escolars. Sabadell disposa d’una àmplia oferta de casals d’estiu distribuïda als set districtes de la ciutat al llarg del mes d’agost. En total, n’hi ha més d’una quarantena impulsats per entitats de lleure educatiu, entitats esportives i AMPAs, que ofereixen unes 3.450 places. Per tal de facilitar l’organització de les propostes, l’Ajuntament ha cedit espais a 30 escoles i atorga subvencions a les entitats, entre altres mesures de suport.

Els ajuts atorgats pel consistori sumaran més de 100.000 euros, comptant amb fons municipals i una aportació extraordinària del Ministeri d’Igualtat. D’aquesta quantitat, 19.350 euros es destinen a l’organització d’activitats i 83.000 als casals en què participin infants amb Necessitats Educatives Especials (NEE).

Tal com va explicar l’alcaldessa, Marta Farrés, “el lleure és un factor educatiu de primer ordre i per això des de l’Ajuntament col·laborem per facilitar la tasca dels casals d’estiu, que tenen un impacte importantíssim en l’oci dels infants i en la conciliació de les famílies”. Les subvencions les rebran un total de 16 entitats de lleure de la ciutat. D’aquestes, 13 rebran, a més, el suport addicional perquè entre els infants que prenen part en les seves activitats, hi ha nens i nenes amb NEE.

Portal Viu l’Estiu

Totes aquestes iniciatives estan recollides al portal municipal Viu l’Estiu. Aquest portal posa a l’abast de les famílies tota l’oferta de propostes organitzades per l’Ajuntament i el teixit associatiu i vol reconèixer l’alt el valor educatiu del lleure i la tasca de les entitats.