Un itinerari per reivindicar l’orgull de jugar com una nena

“Jugues com una nena”. Segur que la frase, malauradament, encara ressona en algunes escoles de casa nostra, amb una connotació intencionadament despectiva per part de la persona que ho expressa. Malgrat els progressos dels darrers anys per condemnar aquests comentaris i assenyalar-los com a censurables i anacrònics, encara hi ha un camí pendent de recórrer en matèria de conscienciació per acabar amb aquest tipus de manifestacions. Entre els més petits, en col·legis i instituts, però també entre la societat, en qualsevol àmbit.

La premissa fins aquí plantejada és el motor que ha impulsat una exposició -que pren per títol precisament aquesta expressió- i que es pot visitar fins al 25 de setembre al Palau Robert de Barcelona. La mostra té en la sabadellenca Maica García una de les ambaixadores. Jugo com una nena! -l’exclamació no és fútil- irromp amb força per a canviar el sentit de la frase, donant valor i prestigi a fer-ho en femení. I és que, sense anar més lluny, d’exemples a la nostra ciutat dels quals presumir no en falten.

Una visita en família

“Estic molt agraïda per poder formar part de l’exposició. Es tracta d’una iniciativa que pretén impulsar la dona i l’esport femení. Servir de mirall per a nens i nenes. És un moviment molt bonic i dona molt valor a tot allò que s’està fent”, resumeix la jugadora del Club Natació, estrella del waterpolo.

La mostra, impulsada per la Generalitat de Catalunya i comissariada per la periodista esportiva Laia Tudel, està adreçada especialment a la franja d’edat entre 6 i 14 anys. I, apunta l’organització, es presenta com una opció atractiva per a ser visitada en família o en grups per poder comentar la jugada.

García destaca que la proposta posa sobre la taula una qüestió educativa i cultural, amb el repte pendent d’acabar amb les injustícies i desigualtats. “L’objectiu ha de ser que tothom es pugui emmirallar en qualsevol persona. Som iguals i tenim una personalitat pròpia, siguis home o dona”, assenyala sobre el paper dels esportistes. En aquest sentit, demana potenciar els valors més íntegres que transmet l’esport, clau en el trajecte cap a una igualtat real.

“La frase que dona nom a l’exposició és molt potent i significativa. Segur que servirà perquè de ben petits no s’entoni amb un to despectiu”, defensa, reivindicant alhora l’exitós creixement de l’esport femení des de la base. “És fonamental que facin l’esport que facin, els joves practicants tinguin possibilitats i es fomenti la igualtat”, sentencia.

L’exposició està dividida en quatre espais, que funcionen a tall d’itinerari. Un recorregut que serveix al visitant per a aprendre i divertir-se. A més de García, la mostra compta amb figures com Mapi León, Laia Palau o Patrícia Ortega.