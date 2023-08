Una avioneta xoca contra una tanca a l’Aeroport de Sabadell

Ensurt aquest matí de divendres, poc abans de les 12 del migdia, a l’Aeroport de Sabadell. L’aeròdrom ha activat l’Alerta Local per un accident d’una aeronau (model Colt 3) que en el moment de l’aterratge ha sortit de la pista i ha xocat contra la tanca de la instal·lació per causes desconegudes.

Afortunadament, els dos ocupants de l’aeronau han sortit pel seu propi peu i no s’han hagut de lamentar ferits. Tampoc s’han requerit mitjans externs, segons ha explicat l’Aeroport en un comunicat.