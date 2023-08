Una densa columna de fum va alertar els veïns de Castellar del Vallès, dimarts a les 8h. Bombers de la població i de municipis del costat es van desplegar ràpidament per evitar que es propagués un incendi al magatzem de llenya i carbó Ponç, situat molt a prop d’una àrea forestal i de la urbanització dels Fruiters. Les tasques d’emergència, abans de donar per finalitzat el foc, han durat tres dies, fins divendres a les 15.25h.

Els indicis apunten que l’incendi s’hauria originat de nit per culpa “d’un toro, alguna màquina o una bateria que s’hauria quedat encesa o carregant”, informa el cap dels Bombers Voluntaris de Castellar, Oriol Garcia. El foc s’hauria propagat a través de palets i del carbó del mateix magatzem. Quan tot el municipi va veure la columna de fum, feia hores que el magatzem cremava.

Les instal·lacions han quedat molt afectades. L’incendi ha cremat part de l’estructura del magatzem, maquinària i un camió, a més de fondre la xarxa elèctrica i l’enllumenat. Afortunadament, hi ha una part de la nau on hi havia material que no ha quedat afectada. L’empresa agraeix el suport de veïns, treballadors, clients i bombers: “Tota aquesta força rebuda ens farà aixecar-nos més forts”.

Actuar ràpidament va ser clau. “Per sort vam arribar a temps. Ens feia por que el foc es disparés al bosc i tirés cap amunt”, afegeix el bomber. Hi van assistir, en primer moment, unitats dels Bombers de Castellar i Sabadell. Després s’hi van afegir de Terrassa, Cerdanyola i municipis propers, fins i tot de Vic, fins arribar a més de 25 dotacions.

Durant el primer dia, el més important va ser establir un perímetre perquè el foc no sortís del magatzem, abans d’abaixar la temperatura i apagar el foc. El dimecres es va treure el carbó de les instal·lacions i es va remullar, mentre que el dijous s’ha acabat d’assegurar que fos impossible que revifés abans d’entregar la nau als propietaris.