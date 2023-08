Cinc homes van ser detinguts pels Mossos aquest dimecres 23 d’agost a Barberà. Els acusats, d’entre 23 i 35 anys, acabaven de robar en una empresa del municipi i al maleter del seu vehicle els agents van localitzar dotze ordinadors portàtils i un telèfon mòbil. També hi van trobar eines relacionades amb els robatoris amb força com tornavisos, palanques, llanternes i guants. Anaven amb gorres i mascaretes quirúrgiques per dificultar la identificació en cas de ser gravats per càmeres de seguretat.

Aquesta actuació és fruit d’una tasca de seguiment prèvia per part de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Ponent. Als detinguts se’ls acusa de ser els presumptes autors de 14 robatoris amb força i de pertànyer a un grup criminal. Segons el cos policial haurien comès assalts molt ràpids, de pocs minuts, ja que es creu que accedien directament a les zones d’oficines, on trobaven fàcilment el material informàtic. S’emportaven els dispositius electrònics i fugien del lloc sense donar temps a les alertes dels sistemes d’alarma.

Les seves actuacions criminals s’haurien produït a empreses a les poblacions de Lleida, Torrefarrera, Bell-lloc i Vila-sana, Rubí, Sant Cugat, i també a Montcada i Reixac i Terrassa. Les primeres investigacions ja van apuntar al fet que es trobarien davant un grup de persones que provindria de l’entorn metropolità i que, a manera de ràtzia, es dirigien a una zona ben comunicada on cometien els robatoris mentre s’anaven desplaçant entre polígons de poblacions properes.

En total, aquest grup criminal hauria robat prop d’un centenar d’ordinadors portàtils i una quinzena de mòbils i tauletes informàtiques, entre altres objectes. La investigació continua oberta per esbrinar si poden estar relacionats amb altres fets delictius i no es descarten noves detencions.