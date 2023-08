La Creu Roja atén 88 persones sense llar durant l’onada de calor

Armats d’aigua, begudes isotòniques i sucs, els equips de les Unitats d’Emergència Social (UES) de la Creu Roja han sortit durant els dies de més calor a Sabadell per oferir el seu suport a les persones que viuen al carrer. En total, pràcticament una norantena de persones han rebut l’ajuda de les UES. De fet, per cada sortida, els professionals i voluntaris han atès entre 25 i 35 persones que no tenen llar, considerades “en situació de risc” per les altes temperatures.

“Quan hem anat a punts on ja teníem detectades a persones en situació de sensellarisme, s’han apropat d’altres que no teníem detectades i necessitaven beure alguna cosa per la calor”, han explicat fonts de la Creu Roja de Sabadell. Ara bé, també expliquen que hi ha persones que no s’han trobat durant la ruta perquè combatien la calor a refugis climàtics.

Tenint en compte que Sabadell ha assolit els màxims registres de temperatura nocturna, la Creu Roja es planteja que les sortides de les UES per combatre la calor siguin cada cop més habituals.

“Ens preocupa que estiguin ben hidratats”

La presidenta de la Creu Roja a Sabadell, Montse Font, destaca que “els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més habituals i això ens obliga a tenir més presència al carrer”. En aquest sentit, assegura que el col·lectiu de persones sense llar “és el que més pateix les temperatures extremes”. Fins ara, era més habitual veure les UES reforçant les seves sortides al carrer durant l’hivern i, especialment, durant l’operació Fred.

Però les onades de calor fan replantejar aquestes sortides. Font afegeix que la màxima preocupació en situacions de temperatures molt elevades és que les persones sense llar “estiguin ben hidratades” i se’ls pugui fer un seguiment, en un context en el qual es poden produir problemes de salut “agreujats per la calor”.

D’altra banda, la presidenta de l’entitat ha recordat que en casos de temperatures extremes la Creu Roja també fa seguiment d’altres col·lectius vulnerables com persones grans que viuen soles a través dels seus centres de contacte, el servei telefònic de l’entitat.