“Dormir es fa impossible. Ni amb el ventilador ho aconsegueixo”. Molts sabadellencs, com la Pilar, veïna de la Creu Alta, no poden descansar a les nits. L’onada de calor s’ha sentit durant el dia, amb màximes per sobre dels 38 graus, però sobretot a la nit. La matinada del 23 d’agost passarà a la història com la més càlida de totes: el termòmetre no va baixar dels 24,4 ºC a Sabadell, una nit tropical que no s’havia vist mai.

“Està sent un estiu amb temperatures extremes, sobretot en els registres nocturns”, confirma el cap de Climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Marc Prohom. Des del 23 de juny, la mitjana de les màximes s’ha situat en els 31,6ºC, 1,4 graus per sobre del que seria habitual en aquesta època de l’any. Les mínimes, que acostumen a tenir lloc a la matinada, no han baixat dels 19,4 graus de mitjana (+1,8 ºC respecte els anys anteriors). Com es pot veure en el gràfic, quatre de cada cinc dies s’ha superat la tendència d’altres estius.

Cinc de les deu nits més sofocants de la sèrie històrica han tingut lloc aquest estiu. A banda del rècord ja mencionat, alguns exemples són les temperatures mínimes del 21 de juliol (23,5 ºC), 29 de juliol (23,3 ºC) i el 22 d’agost (23,2 ºC). El 2023 també es cola al top 10 de temperatures màximes registrades.

Com es pot saber quina temperatura és normal i quina no? El D.S. ha calculat les màximes i mínimes habituals en aquestes dates des que hi ha registres disponibles. D’aquesta manera, es poden comparar les temperatures del que portem d’estiu de 2023 –entre el 23 de juny i el 23 d’agost– amb les dades històriques del mateix període (2009-2022). El resultat és el gràfic de ratlles climàtiques, on el blau és un any més fred de l’habitual i el vermell, més calorós. De moment, l’estiu del 2023 és el segon amb les temperatures més elevades, només per sota del 2022.

Calor extrema, present i futur

Les onades de calor s’han triplicat en els últims cinquanta anys, segons les dades de Meteocat. En el cas de Sabadell, tot i que només hi ha registres des de finals de 2008, també s’ha constatat una pujada de les temperatures en els últims estius (2019, 2022).

El canvi climàtic no deixa un futur gaire encoratjador, apunta Prohom: “Les onades de calor aniran a més. Seran més freqüents, perllongades i intenses, en la pròxima dècada”. Dies per sobre dels 35 graus i nits per sobre del 20 acabaran sent habituals a Sabadell a ple estiu. “És un fenomen que ha vingut per quedar-se”, sentencia.

Efectes a Sabadell i fora de la ciutat

Les onades de calor poden comportar efectes adversos en la salut, alguns físics (cansament i mareig) i altres psicològics (mal humor, falta de concentració, insomni). En els col·lectius més vulnerables, com la gent gran, un cop de calor sever “pot afectar els òrgans diana, com el cor, els pulmons o el ronyons, i un mal pronòstic pot acabar en la mort”, exposa el doctor Emili Gené, director del Servei d’Urgències de la Corporació Sanitària del Parc Taulí. A banda de la gent gran, els nens i nadons també tenen un risc més alt de patir un cop de calor.

Prohom hi afegeix una altra variable, la social, i avisa que la calor castiga més a les persones més vulnerables. “Allà on hi ha gent més humil, en pisos més petits, el canvi climàtic és més cruel. Està comprovat que és on hi ha més mortalitat per les altes temperatures”, exposa.

Als efectes sobre les persones cal afegir la fauna i la flora, que pateix tant les onades de calor com la falta de pluges. “Hi ha boscos sencers que estan morint per la sequera. Són molt més vulnerables als incendis i també pateixen les plagues”, apunta Prohom, que assegura que els animals “tampoc s’han pogut adaptar a un pujada de les temperatures en tan poques dècades”.