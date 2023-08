La nit més calorosa de la història a Sabadell: mínima de 24,4 graus

La matinada del 22 al 23 d’agost ha marcat una fita en la història de les temperatures a Sabadell. Des que hi ha registres, no s’havia marcat mai una temperatura mínima tan alta: 24,4 graus centígrads. Al llarg de la matinada s’han produït temperatures constants per sobre dels 25ºC, el que es considera una nit tropical.

Segons les previsions, l’onada de calor persistirà fins a l’inici del cap de setmana. Les temperatures començaran a recular a partir de dissabte i s’estabilitzaran amb l’inici de la setmana que ve.