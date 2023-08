Coneix les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Ja la tenim aquí. Falten molt poques hores per l’inici oficial de la Festa Major, que viu el tret de sortida amb el pregó de benvinguda. Tot i això, els actes ja començaran aquest dijous, amb l’Animalada present a Sabadell.

De la ‘tele’ al pregó de Festa Major. Els artistes Carlos González (1999) i Natalia Revilla (2003) fan els últims preparatius del discurs inaugural de la Festa Major 2023. Els pregoners van saltar a la fama després de participar en la segona edició d’Eufòria (TV3) i ara posen les bases per fer carrera en el món de la música. Es resisteixen a avançar-nos com serà el pregó, però ens fan un spoiler: cantaran davant la plaça de Sant Roc.

Un any més, la tradició i la cultura popular seran el fil conductor de quatre dies en què entitats i col·lectius exhibiran la seva força. Aixecant castells, ballant sardanes, corrent sota el foc o menjant flams com si s’hagués d’acabar el món. La festa, com és habitual, es tancarà dilluns a la nit, amb el castell de focs, posant la cirereta a jornades que es preveuen màgiques i plenes de llum i color als carrers.

No ha estat un dels pitjors estius en abandonament d’animals a Sabadell, però les gàbies de la protectora continuen al límit. Des de juny, han entrat al refugi 260 animals i, a hores d’ara, hi viuen 290 animals –48 d’ells estan en acollida–. “Han entrat menys gats i gossos que altres estius, però això no vol dir que estiguem millor. També hi ha menys adopcions, perquè els gossos residents són de llarga durada i no és fàcil donar-los en adopció”, explica la responsable del refugi d’animals, Claudia Matheja.

Ha mort el viticultor Adrià Garriga, pagès de la Masia La Muntada, a la Vall d’Horta. L’any 2018 hi va engegar el projecte de vins 5 quarteres. El projecte 5 Quarteres va néixer amb l’objectiu de recuperar el cultiu de la vinya al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.

El Departament de Territori ha adjudicat la redacció del projecte per millorar les connexions entre la B-30 -un tram de l’AP-7-, la C-58 i l’N-150 a l’empresa Esteyco SA per un import de 276.761 euros. El projecte haurà de preveure la sortida des de la B-30 en sentit nord cap a la C-58 en sentit Barcelona amb una nova calçada de dos carrils, que substituirà el ramal que hi ha actualment.