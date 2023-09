Daniel Saornil i Anna Montero guanyen el Ball de la bola en l’edició dels 25 anys

L’edició dels 25 anys del Ball de la bola ja té guanyadors i són els sabadellencs Daniel Saornil i Anna Montero, que s’han proclamat vencedors en una tarda de diumenge per al record a la plaça de Sant Roc. És la primera vegada que la parella s’endú la victòria en la part competitiva d’una activitat amb un clar caràcter festiu i tradicional organitzada per l’Esbart Sabadell Dansaire.

“És un mèrit, ens fa molta il·lusió. L’any que ve tornarem!”, han explicat els guanyadors al D.S. en acabar l’espectacle. En el segon cop que hi han participat, enguany Daniel Saornil i Anna Montero han explicat que “aquest any hem canviat l’estratègia i cadascú s’encarregava d’una cosa”, entre sostenir la copa i ballar. I admeten que també “hi ha la sort de no relliscar ni distreure’s”.

Semblava que podia ploure, però al final no ha caigut ni una gota i només el vent ha afegit una mica més d’emoció al ball, que consisteix en ballar al ritme d’una jota que va augmentant i reduint la velocitat contínuament i ha estat interpretada per la Cobla Sabadell, dirigida per Joan Manau. A això cal sumar-hi que cada parella sosté una copa de la bola, la beguda que es prepara especialment per a l’ocasió amb cervesa, gasosa, rom i bolado (sucre esponjós).

La parella que aguanta més temps ballant guanya, i aquest any els vencedors han estat Saornil i Montero. Adrià Garcia i Lola Ache, campions l’any passat, no han pogut revalidar la victòria i, a través de l’alcaldessa, Marta Farrés, han traspassat els medallons de guanyadors a la nova parella, que ja forma part del llibre de la història del ball.

L’alcaldessa, de fet, ha estat una de les participants en el ball, fent parella amb el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. Altres membres del Govern i del ple municipal també han ballat. La ballada ha tingut un gran nombre de participants -segurament rècord, segons l’organització- i ha estat força didàctica perquè tothom que hi ha participat l’hagi pogut gaudir.