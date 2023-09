FOTOS | La cercavila gegant pren els carrers

Les colles geganteres de la ciutat han pres els carrers aquest diumenge. De bon matí el so de les gralles, els tambors i el ball de gegants han recorregut els carrers del centre de Sabadell. Amb molt d’entusiasme, petits i grans han pogut gaudir d’una bona matinal de cultura popular. Una jornada que ha coincidit per uns instants amb la cursa, fent que alguns gegants hagin entrat al recorregut per fer-hi una breu i divertida ‘participació’.

Després, ja amb la cercavila iniciada, s’ha pogut veure tant les figures clàssiques com d’altres més modernes. Un bon exemple d’això ha estat la de Tintín i el seu inseparable Milú. El que tampoc ha faltat han estat els balls típics de la cita i la famosa melodia d”El gegant del pi’ per amenitzar la cita.

Fotos Victor Castillo