FOTOS | Dorian fa vibrar l’Eix Macià

Dorian ha estat un dels plats forts del d’aquest dissabte de Festa Major. La gran presència de públic al davant l’escenari de l’Eix Macià així ho ha evidenciat. A canvi, el grup d’electropop barceloní ha regalat als sabadellencs una gran nit de música que ha fet vibrar a tots els presents.

Amb el seu cantant, Marc Gil, al capdavant la banda s’ha ficat ràpidament el públic a la butxaca. I és que tocant temes tan coneguts com ‘La tormenta de arena‘, ‘A qualquier otra parte‘ i ‘Los amigos que perdí‘, entre altres, res podia fallar. Dirigint-se als espectadors, Gil, ha demanat “gaudir de l’estiu i les festes”. Destacant també el clima, ja que com ha expressat “ens ha respectat”, en referència a la previsió de pluja que havia rondat els dies previs a la seva actuació.

Una gran performance on la música, però també els contrastos de llums han creat una gran atmosfera. Tota una experiència que, sumada als cants a l’uníson dels presents han fet que l’espectacle de Dorian hagi estat un dels més aplaudits de la jornada. I això que han tingut un gran competidor previ, el Carlos d”Eufòria’, que ha causat furor durant la seva actuació. Però quan a l’escenari hi ha talent no cal triar, només gaudir. I això és el que han fet els sabadellencs en una potent nit de Festa Major.

Fotos Victor Castillo