Els comuns impulsen una moció de suport al futbol femení

El grup municipal de Sabadell, En Comú Podem, ha demanat a través del seu portaveu, Joan Mena, i la regidora, Alejandra Sandoval, més suport al futbol femení de la ciutat. Tanmateix, l’entitat ha remarcat el teixit esportiu de la ciutat i les diferències que imperen entre nois i noies en aquest àmbit. Podem també ha parlat de la importància del feminisme, “el moviment social de més notorietat en l’actualitat”. Els comuns han anunciat la moció a la junta de portaveus i l’han distribuït en quatre punts claus:

El primer ha anat dirigit al triomf de la selecció estatal. En Comú Podem ha volgut que les institucions públiques de la ciutat felicitessin les jugadores espanyoles en la seva fita. El segon ha estat relacionat amb el cas Rubiales, Joan Mena ha demanat la condemna i dimissió del president de la RFEF (actualment inhabilitat temporalment) per les seves “actituds i declaracions masclistes i vexatòries”. El tercer ha reiterat el compromís de l’Ajuntament de la ciutat a l’esport femení i el compromís amb la lluita per la igualtat. El darrer punt s’ha centrat en les mesures per a acabar amb el sexisme, masclisme, racisme i homofòbia als esportistes.