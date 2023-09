La plaça de la Infància pren el relleu a l’espai de l’antic vapor de Cal Borni Duch

La plaça que els veïns del barri de l’Avinguda-Eixample guanyaran gràcies a la reconversió de l’antic vapor de Cal Borni Duch s’anomenarà plaça de la Infància. Així ho ha determinat l’Ajuntament, que el passat dimarts va aprovar de forma inicial el nomenament a la Junta de Govern Local, i ara comença un període de 20 dies per presentar al·legacions. Si no n’hi ha, s’oficialitzarà la denominació i es procedirà a la producció i posterior instal·lació de les característiques plaques per identificar la nova plaça.

El nou espai públic està ubicat entre els carrers de Brutau, Fra Luis de León, Salvany i Güell i Ferrer. La plaça ocupa la meitat dels 6.400 metres quadrats del solar de l’antic vapor de Cal Borni Duch -3.200 metres quadrats-. En una part hi ha el segon supermercat Esclat de la ciutat -el primer es va obrir a Hostafrancs-; a l’altra hi ha la plaça, que compta amb arbres, parterres enjardinats, bancs i cadires per seure i jocs infantils.

Tancada tot l’estiu

Malgrat que la plaça està enllestida, com a mínim, des de finals de juny, ha estat tancada tot l’estiu perquè, si bé l’obra s’ha acabat, no ha estat així el procediment administratiu, que es preveu que finalitzi en els pròxims mesos. L’espai, doncs, continua tancat a l’espera que l’Ajuntament l’obri i els veïns se’l puguin començar a fer seu.

Xemeneia rehabilitada

Les obres de la plaça han anat a càrrec del promotor de la reconversió del solar, el Grup Bon Preu. I el mateix s’ha encarregat de la rehabilitació de la xemeneia de l’antic conjunt industrial, que es troba enmig de la plaça. La intervenció va durar una mica més de mig any, el 2021, i va permetre conservar aquest element protegit, símbol del passat sabadellenc. De fet, la rehabilitació i consolidació de la xemeneia va ser el pas previ a l’inici de les obres del nou hipermercat.

Paral·lelament, es van fer excavacions arqueològiques, que van permetre documentar i divulgar quina energia s’utilitzava en la indústria tèxtil local durant diverses desenes d’anys, des del 1887 fins als anys setanta del segle passat. En aquest cas, es van trobar vestigis de l’ús de vapor, gas, electricitat i combustibles fòssils. El denominat sector energètic s’ubicava a tocar de la xemeneia. Les excavacions es van fer en tres fases i, principalment, va servir per documentar les restes que s’havien trobat.