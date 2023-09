Un conductor va fer ahir mitja volta en un peatge a la C-16 a Sant Quirze del Vallès perquè no tenia diners per pagar i va decidir circular en sentit contrari. L’individu va ser enxampat pels Mossos d’Esquadra, i va donar positiu en els drogotest.

Els agents el van denunciar per donar positiu en THC, cocaïna, amfetamines i metamfetamines, per conducció temerària i per no haver tingut mai permís de conducció.