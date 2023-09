Un home mor després d’un accident de trànsit a la Festa Major de Sabadell

Accident greu a Sabadell durant la Festa Major. Un home de 70 anys, A.T., va ser atropellat dilluns al pas vianants de Plaça de Catalunya amb Prat de la Riba, un del punts neuràlgics d’aquesta festivitat. L’home va quedar en un estat de salut molt greu, en mort cerebral i va ser ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Dimecres, però, va traspassar.

Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, un grup de persones creuava el semàfor en vermell i un d’ells va ser envestit per un cotxe. D’altra banda, el conductor va donar positiu en drogues i està imputat per lesions per imprudència i per conduir sota els efectes de les drogues.