Asfalten el carrer del Caucas, que serà d’un sentit

La Plana del Pintor comença a veure la llum al final del túnel de les obres del carrer del Caucas. El que havia de ser una obra aparentment senzilla s’ha acabat convertint en un maldecap pel veïnat. En els darrers dies, però, s’ha entrat en la fase final dels treballs amb l’asfaltatge del carrer, que a partir d’ara serà de sentit únic direcció al de l’Himàlaia.

Les obres van començar el novembre de l’any passat i van quedar aturades el mes següent per la fallida de l’empresa constructora. Els treballs van estar aturats durant dos mesos, i es van reprendre a finals de febrer d’aquest any. Segons l’Ajuntament, la reurbanització de l’espai permetrà millorar la mobilitat de la via i guanyar més espai per als vianants, i també la renovació de l’arbrat. La vorera dels equipaments s’ampliarà 1,5 metres i es renovarà l’arbrat amb la plantació de 37 de nou per substituir els pollancres.

Durant les obres, el recorregut de l’autobús en sentit nord es duu a terme pel carrer de l’Himàlaia, on hi ha habilitada una parada al tram entre el carrer dels Apenins i el carrer de la Forcada. D’altra banda, els veïns afectats poden estacionar a un espai que s’ha habilitat en els entorns del camp de futbol.

No és un cas aïllat

Aquest no ha sigut un cas aïllat, i diferents barris de la ciutat s’han vist afectats per l’aturada de diverses obres per l’increment dels costos de la construcció. A Gràcia, per exemple, l’antiga escola Riu-sec porta dos anys i mig amb les obres aturades, en el que es preveu que sigui la futura Oficina d’Entitats i Voluntariat. Els treballs s’han licitat per tercera vegada. A Can Llong, la fase més important de les obres del parc de les Aigües es va adjudicar a la tercera; l’adjudicació del Portal Sud es va fer a la segona perquè la primera empresa adjudicatària hi va renunciar, i també hi ha hagut problemes amb el Jardí del Sud.