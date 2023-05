L’Oficina d’Entitats i Voluntariat costarà 720.000 euros més del previst per l’increment de costos

Durant la pandèmia es van aturar les obres de reforma de l’antiga escola Riu-sec del barri de Gràcia i, des d’aleshores, diversos contratemps administratius han impedit que projecte de construir-hi l’Oficina d’Entitats i Voluntariat tirés endavant. Aquest dimarts s’ha tornat a veure llum al final del túnel, ja que la Junta de Govern Local ha tret a licitació les obres amb un pressupost de 2,5 milions d’euros, 720.000 euros més que els 1,78 milions d’euros previstos inicialment.

És la tercera vegada que es licita aquest projecte. La primera es va adjudicar, però l’Ajuntament va acabar finalitzant el contracte amb l’empresa adjudicatària perquè reclamava un increment de costos de gairebé mig milió d’euros que no volia assumir. La segona licitació va quedar deserta el novembre del 2022.

Ara, s’ha actualitzat el pressupost, adaptant els costos previstos als preus actuals, encarits per la inflació. I en el projecte s’ha modificat part del pati posterior per tal d’adaptar-lo al projecte d’urbanització del passatge que s’està construint entre l’estació d’FGC Can Feu – Gràcia i la plaça de Jean Piaget. La resta del projecte es manté igual, la qual cosa vol dir que es manté la voluntat que aquest sigui un edifici molt eficient energèticament, amb un consum d’energia quasi nul.

La licitació s’ha dividit en dos lots, un per l’arquitectura (1,68 milions d’euros) i un altre per les instal·lacions (800.000 euros). Cadascuna de les parts està previst que durin 11 mesos i, tot i que des del consistori no es concreta quan acabaran les obres, no serà abans del 2025 si finalment s’acaben adjudicant en els pròxims mesos. Inicialment, les obres havien d’estar acabades el primer trimestre del 2021.