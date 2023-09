El traçat de la ronda Nord, a debat entre els veïns: “Soterrat, millor”

L’execució de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa per connectar amb Castellar és una de les qüestions constantment d’actualitat. La setmana passada, el Diari va publicar les intencions de l’Ajuntament sabadellenc sobre el traçat de la infraestructura, que continua sense estar definit, així com tampoc el calendari previst.

Segons el document presentat, el consistori vol que la futura carretera entre les dues capitals del Vallès i Castellar passi per sota de la ciutat. Una proposta de màxims al Govern de la Generalitat, amb més de sis quilòmetres de carretera amb tuneladora, utilitzant una tècnica similar a la de l’ampliació d’FGC.

Desconeixement sobre com serà

Un dels punts clau d’aquesta obra s’ubicaria en el tram de l’avinguda de les Palmeres. La carretera passaria uns vint metres sota d’aquest indret, l’equivalent a un edifici de set pisos. Els equipaments existents, com el camp de futbol i l’escola bressol, quedarien al marge de les actuacions. Els túnels en direcció Castellar tindrien un pendent aproximat d’un 3%, segons apunta la proposta tècnica de l’Ajuntament.

Entre els veïns de la zona, hi impera el desconeixement sobre com serà la ronda Nord, malgrat que molts d’ells coincideixen a assenyalar que executar la infraestructura per sota terra seria beneficiós per preservar l’espai verd de la zona. Tot i això, hi ha un altre sentiment generalitzat: els dubtes per la viabilitat econòmica i els terminis previstos inicialment per tirar endavant tota l’obra.

Soterrat, una opció vista amb bons ulls

“M’informo sobretot per la gossa. Sé que una possibilitat és que el bosc es faci més petit, i això ens preocupa perquè és un espai molt utilitzat per sortir a passejar”, detalla la Montse Rico, veïna del barri de Can Deu. Alhora, mostra els seus dubtes sobre la conveniència de tirar endavant el projecte. “Per una banda, estic en contra i genera dubtes per la qüestió mediambiental”. Per l’altra, creu que seria positiu per “modernitzar” l’indret. “La tecnologia està avançant ràpidament i crec que es pot arribar a executar per sota. És veritat que aquesta zona de Sabadell està en alguns aspectes antiquada i és normal que s’aposti per millorar la mobilitat”, argumenta.

En la mateixa línia, el Jesús Cánovas es mostra una mica reticent sobre la nova carretera, tot i que és favorable al progrés. “Tinc dubtes, però si serveix per millorar, estem a favor”, diu. “Fins que no hi hagi els diners per fer-ho, crec que és d’hora per parlar-ne. Visc a l’altra banda del camp, però no tinc por de les tasques que s’han de realitzar. Ja van fer els Ferrocarrils i no ens va afectar gaire”, recorda. “Diuen que seran deu anys, sent optimistes. Però no crec que ho assoleixin en aquest temps. Fa moltes dècades que la qüestió està sobre la taula. Per l’elevat preu, segur que costarà de tirar endavant i tenir-ho tot llest. Però si és per millorar, tant de bo es pugui fer de pressa”, reitera. En aquest sentit, prefereix un traçat soterrat per mantenir el passeig tal com està.

Un benefici per als castellarencs

El projecte està en una fase encara embrionària. “No està massa clar com ha de ser, però és cert que fa molt temps que se’n parla“, explica el Yuri Atamanchuk. La proposta de l’Ajuntament convenç el veí. “Trobo que és una bona opció. Si s’han de gastar molts diners, millor que s’inverteixin en una infraestructura així. Ja passen molts camions per dalt, així que si es poden traslladar a sota de la ciutat, serà millor”, sosté. En el seu cas, considera que l’accés a Barcelona no canviaria tant per als sabadellencs del nord, però sí que beneficiaria els castellarencs, que reduirien el temps per entrar a la capital catalana i, a més, destensarien el trànsit pel centre de Sabadell. “Per exemple, nosaltres anem sovint a Castellar. Ara fem molta volta i si tinguéssim la nova via, aniria molt més ràpid”. I afegeix: “diuen que poden ser 10 anys, però qui sap si no acaben sent el doble…”, conclou.

La proposta de traçat inclou dos túnels de dos carrils per sentit que anirien des del Parc Agrari –al límit del terme municipal de Sabadell– fins a la carretera de Prats de Lluçanès. L’actual ronda Oest també connectaria amb la ronda Nord sota terra. El traçat és una primera aproximació del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament i ara el Govern municipal ha encarregat un estudi a una enginyeria per conèixer la viabilitat econòmica i tècnica del projecte.