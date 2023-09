Construir la ronda Nord de Sabadell i Terrassa és realista, però també excepcional, segons els experts. “A Catalunya no hi ha precedents del seu ús per a carreteres. Per trobar un exemple proper hauríem d’anar a Madrid, on es va soterrar l’orbital M-30 amb una tuneladora de 15 metres”, explica l’enginyer geòleg especialista en túnels Néstor Rubiralta. “Quina carretera s’ha fet amb tuneladora? Ni el túnel de Bracons, ni l’Eix Transversal, ni Glòries a Barcelona…”, destaca l’urbanista sabadellenc Manel Larrosa.

Rubiralta, expert d’Enginyers Industrials de Catalunya, va estar involucrat en el perllongament d’FGC a Sabadell i coneix bé el subsol de la ciutat. “El terreny de la ciutat és fantàstic i permet que la tuneladora avanci molt ràpid”, assegura. “És factible. De fer-se, la ronda Nord es pot fer amb tuneladora, com altres models com el soterrament convencional”, conclou l’expert, que no veu el desnivell de 50 metres entre Can Deu i la carretera de Prats de Lluçanès com un impediment per la perforació del terreny.

En canvi, creu que seria més complicat utilitzar-la per a l’enllaç entre la ronda Oest i la ronda Nord. “És una intersecció a diferents nivells sota terra. En aquesta part s’hauria d’analitzar més en detall per la seva complexitat”, assegura l’expert. El soterrament també comportaria altres desafiaments, com la construcció i gestió de sortides d’emergències i sistemes de ventilació.

Tot i que l’enginyer ho veu possible des del punt de vista tècnic, apunta a la viabilitat econòmica com a possible hàndicap: “Una tuneladora costa entre 15 i 20 milions d’euros! El projecte ha de tenir les condicions necessàries per poder repercutir la inversió”, explica. “Això és el que acabarà decantant si es fa així o a cel obert”. Per la seva banda, Manel Larrosa creu que potser amb sol túnel amb un carril de circulació “podria ser suficient.

El Departament de Territori de la Generalitat no es vol pronunciar encara sobre el traçat. Fonts del departament asseguren que l’objectiu és acordar un conveni amb el Ministeri de Transports que estableixi el finançament, la gestió i l’execució de les obres, entre altres qüestions. Ambdues parts es reuniran el pròxim 13 de setembre a Madrid per abordar aquesta i altres qüestions, com el futur dels encàrrecs de gestió per construir els intercanviadors ferroviaris de Volpelleres i Hospital General i les millores a l’AP-7.