Un incendi en una casa i el desallotjament d’un pis han destapat aquesta setmana dues grans plantacions de marihuana en locals de Sabadell. En poques hores de diferència, els cossos de seguretat han descobert unes 10.000 plantes, en dues operacions independents que han acabat amb una persona detinguda i una altra fugida.

El primer succés va tenir lloc dimarts a la tarda al barri de la Creu Alta, al carrer de Ribot i Serra. Set dotacions de Bombers, dues unitats del SEM, una de Mossos d’Esquadra i una altra de la Policia Municipal es van desplaçar al lloc després que s’originés un incendi a l’interior d’un local. La sorpresa va arribar en accedir-hi. El foc s’havia originat degut a la sobretensió elèctrica del motor d’una persiana per cultiu massiu de marihuana a l’indret. Els Mossos d’Esquadra entrar a l’immoble i van detenir un home de 46 anys, llogater de l’immoble, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

En total, es van localitzar en diverses estances un total de 9.018 plantes de marihuana en diferents fases de creixement. També van trobar-hi la infraestructura necessària per a la plantació. Les primeres hipòtesis apuntaven que l’incendi s’hauria provocat arran d’una sobretensió del motor de la persiana ja que hi havia molts cables connectats a aquest motor.

Menys de 24 hores després, al carrer de Caucas, una segona intervenció policial va acabar amb la troballa de 250 plantes de marihuana en un pis. Una comitiva judicial es va traslladar al matí fins a la zona per dur a terme un desnonament en un habitatge. En arribar al lloc, la persona que hi havia a l’interior del pis va fugir. Segons han explicat fons policials, els Mossos d’Esquadra treballen per trobar l’individu i han activat els mecanismes pertinents en aquests casos.