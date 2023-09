Fuig durant un desallotjament deixant al descobert 250 plantes de marihuana

Una comitiva judicial s’ha traslladat aquest dimecres a les 10 del matí fins al carrer de Caucas per dur a terme un desnonament en un habitatge de la zona. En arribar al lloc, l’home que hi havia a l’interior del pis ha fugit. Segons han explicat fons policials, els Mossos d’Esquadra treballen per trobar l’individu i han activat els mecanismes pertinents en aquests casos.

Fins a tres unitats de la policia catalana s’han desplaçat fins a l’indret, on, a més, han trobat 250 plantes de marihuana. La troballa arriba escasses hores després que els Mossos arrestessin a Sabadell un home de 46 anys després de descobrir un total de 9.018 plantes de marihuana en un immoble que s’havia incendiat al carrer de Ribot i Serra, a la Creu Alta.