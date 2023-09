Penguin Random House obrirà un nou centre de distribució logístic a Cerdanyola

Penguin Random House Grup Editorial ha col·locat simbòlicament la primera pedra del futur centre de distribució logístic a Cerdanyola del Vallès. Costarà 36 milions d’euros -16 es destinaran en tecnologia- i concentrarà les operacions que fa el grup entre els 5 centres que té actualment a Catalunya alhora que també hi traslladarà seu magatzem de Pallejà. Es farà en uns terrenys de 40.000 m2 que ocupava l’emblemàtica fàbrica d’Aiscondel i entrarà en funcionament a principis del 2025. El centre posa l’accent en la sostenibilitat i permetrà distribuir 35 milions de llibres a l’any a raó de 130.000 al dia i arribar a 36 països i als punts de venda d’Espanya “amb més agilitat i flexibilitat”, segons la seva CEO, Nuria Cabutí.

El grup editorial ha subratllat que és un projecte “ambiciós” que ha de donar resposta a la falta d’espai que ja tenien arran de l’expansió del negoci dels últims anys i, al mateix temps, dotar-se d’un centre logístic punter a nivell tecnològic. “Estem molt il·lusionats”, assegurava aquest dijous la seva CEO, Nuria Cabutí, durant l’acte de presentació del projecte als mateixos terrenys on ja hi ha les màquines excavadores treballant.

La previsió és que durant el segon semestre del 2024 s’hi comenci a traslladar activitat, incorporar-hi la tecnologia i maquinària i el primer trimestre del 2025 tenir-lo completament en marxa. “Poc a poc anirem traspassant l’operativa que tenim a Pallejà fins aquí”, afegia Cabutí, que es mostrava convençuda que podran donar “un millor servei” al concentrar tota la distribució logística en un sol punt i poder processar les comandes de forma més ràpida. Serà l’únic que tindran a nivell estatal, sumat al que ja tenen a Portugal, i les oficines de la seu es mantindran a Barcelona. La previsió és que els 130 treballadors d’aquest àmbit logístic es traslladin al nou centre i també generar nous llocs de treball indirectes a la zona.

L’altra pota estratègica del projecte serà la sostenibilitat. S’està construint als terrenys en desús de l’antiga fàbrica Aiscondel. La parcel·la ocupa 40.000 m2 i es troba en una zona estratègica perquè està a 11 km de Barcelona i a prop dels accessos directes a l’AP7 i la C-58. Segons els promotors, destacarà per la seva eficiència energètica amb elements com 10.000 captadors solars que proporcionaran l’energia equivalent al consum de 1.500 famílies (s’evitarà l’emissió de 4.400 tones de CO2 a l’atmosfera), segons ha detallat David Alcázar, CEO de Segro Spain, la Societat Anònima d’Inversió Immobiliària que l’està construint.

Pel que fa a la mobilitat, comptarà amb una zona d’aparcaments per als treballadors, carregadors elèctrics de vehicles i també es destinaran 6.000 m2 en zones verdes així com 1.600 metres lineals de carril bici connectats al centre urbà, entre d’altres mesures de sostenibilitat.

Una caixa amb llibres, símbol del seu llegat

En l’acte de col·locació de la primera pedra, els representants del grup editorial juntament amb l’alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carlos Cordón, i Segro Spain, han cobert de terra una caixa carregada de simbolisme. Al seu interior hi havia, segons paraules de Cabutí, el “llegat dels editors que han antecedit i format els ciments del grup editorial” representada amb una selecció d’una desena de llibres en català i en castellà dels 20.000 autors que tenen en catàleg. Entre ells hi havia obres universals com ‘El petit príncep’ d’Antoine de Saint-Exupéry, Saint-Exupéry; ‘Mafalda’ de Quino i d’altres títols d’autors de referència a Catalunya, com Pere Calders i el seu llibre de contes, Montserrat Roig (‘Tots els contes’) i Josep Maria Espinàs amb ‘El meu ofici’ i Francisco Ibáñez amb un exemplar de ‘Mortadelo y filamón’, entre d’altres.

Penguin Random House Grup Editorial compta amb 61 segells editorials -42 estaran al magatzem català- i publica 2.500 títols a l’any en català, castellà i portuguès. Forma part del grup internacional que duu el mateix nom i que va ser creat per Bertelsmann el 2013.