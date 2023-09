El Sabadell amb el repte de reafirmar les bones sensacions davant el SD Logroñés

Confirmar les bones sensacions. Aquest serà l’objectiu del Sabadell davant el SD Logroñés aquest dissabte (21.30 h) a la Nova Creu Alta després de la notable versió que va oferir l’equip de Miki Lladó al Toralin contra el Ponferradina.

El Sabadell ha ofert tota mena de sensacions en aquest inici de temporada, però si ens quedem amb el partit de la passada jornada al Toralin, ara el gran repte és reafirmar-ho a casa davant el conjunt de La Rioja, que arriba amb 6 punts al sarró. L’estrena va deixar molts dubtes malgrat la victòria ‘in-extremis’ contra el filial d’Osasuna. La impressió és que encara no encaixaven algunes peces. Miki Lladó va fer ajustos a Ponferrada que van funcionar.

L’entrenament que s’havia de fer divendres a la Nova Creu Alta va ser finalment traslladat a Sant Oleguer, com a mesura de precaució per perseverar la gespa davant la previsió de fortes pluges. “Per a nosaltres el fet de no poder entrenar gairebé mai a l’Estadi on juguem és un gran hàndicap. Ens hem d’adaptar, però significa un condicionant important”, reconeix Miki Lladó. Veurem en quines condicions es trobarà la malmesa gespa a l’hora del partit.

En l’àmbit més esportiu, Miki Lladó mostra un tarannà molt més optimista: “cada vegada que juguem a casa volem fer gaudir a la nostra afició i guanyar els tres punts. Aquest serà l’objectiu i també suposa una oportunitat de reafirmar que estem avançant. Entre els jugadors hi ha una gran comunió i encara s’han d’acabar de conèixer en tots els aspectes, futbolístics i personals”.

És conscient, però, de les dificultats que oposarà un rival que ha canviat el seu plantejament: “l’any passat el SD Logroñés jugava amb carrilers i progressava amb joc interior i ara ho fa amb laterals i busca vies més per fora”. El tècnic santcugatenc també vol fer un pas més per confirmar la solidesa mostrada a Ponferrada: “deixar la porteria a zero és sempre important i ara fa temps que no ho aconseguim”.

Miki Lladó va confirmar la presència de l’últim fitxatge, Antonio Moyano, a la convocatòria després d’una setmana de feina. “És un futbolista intel·ligent i agafarà el ritme de pressa”, ha destacat. Raúl Baena està gairebé a punt per tornar mentre Guillem Naranjo necessitarà un parell de setmanes més. La infermeria va buidant-se.

A fora, un 3-0

La temporada passada va guanyar-se a pols l’etiqueta d’equip revelació. De fet, ara mateix és el màxim representant del futbol a La Rioja després del descens de la UD Logroñés a Segona Federació. De moment, el SD Logroñés s’ha mostrat molt més solvent a casa, on ha guanyat els seus 6 punts: Barcelona At. (1-0) i Sestao River (3-0). En canvi, en la jornada inaugural va sortir escaldat d’Espiñedo, el camp de l’Arenteiro, encaixant un contundent 3-0.

La plantilla 23/24 és gairebé tota nova. Només han continuat un parell de jugadors. El tècnic és el veterà Jordi Fabregat, un roda món de les banquetes en diferents categories -Tortosa, Portuense, Conquense, Jumilla, Guijuelo, Arandina- i amb experiències curioses a Uzbekistan i Andorra.

En els dos únics antecedents, el Sabadell no ha rebut cap gol: 0-0 a la Nova Creu Alta i 0-1 (gol de Juanmi Carrión) a Las Gaunas. El duel serà dirigit pel col·legiat navarrès Imanol Irurtzun Artola, amb un únic precedent: Sabadell-Alcoyano (0-0) de la passada temporada.