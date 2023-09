El Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià tindrà empremta sabadellenca. El documental El nostre barri produït per 14 alumnes de 2n i 3r d’ESO de l’Institut La Serra, que retrata la vida al barri de Torre-romeu, ha estat seleccionat per formar part dels visionats del reputat festival, que enguany celebra l’edició número 71. Una desena dels joves cineastes, acompanyats per part del professorat, viatjaran el cap de setmana del 22 de setembre al municipi del País Basc per rebre una formació en cinema i poder assistir en directa a la projecció del seu documental, prevista pel diumenge 24 de setembre.

“És un orgull màxim que els nostres alumnes hagin estat convidats a un festival d’aquesta envergadura, que aplega cares tan conegudes del sector de l’audiovisual”, celebra Manel Apio, director del centre. “Alguns dels alumnes que viatjaran a Sant Sebastià no han sortit mai de Sabadell: la il·lusió que els fa és immensa”, afegeix.

La producció del documental té les seves arrels en el programa Salto del eje, que impulsa el Comissionat Contra la Pobresa Infantil del govern de l’estat. “És un programa que proporciona una formació audiovisual als alumnes amb l’ajuda d’un tècnic (Daniel Molina) i d’un director (Pablo García) professionals; al mateix temps que es treballa la creació d’un documental”, explica Apio, que afegeix que “se seleccionen set escoles de màxima complexitat i l’Ajuntament ens va proposar participar-hi”.

‘El nostre barri’ plasma la vida a Torre-romeu

El documental era de lliure elecció i els alumnes ràpidament van tenir clar que volien plasmar a la pantalla la realitat del seu barri. “Molts dels alumnes del nostre centre travessen situacions econòmiques i socials desafavorides; i ells i elles són un reflex del barri”, narra el director. En el documental, els joves cineastes reprodueixen i repassen la convivència entre la diversitat d’ètnies i cultures del barri, al mateix temps que donen veu a personalitats referents de Torre-romeu i repassen la història del districte. Un exercici “per trencar barreres”, que segons Apio “ha estat enriquidor pels estudiants; i també pel barri sencer”. De fet, es preveu fer un passi del documental obert a tothom a Torre-romeu, ja que hi surten molts dels seus veïns.

“Haver estar seleccionats ha estat una dosi d’autoestima per als estudiants, que han fet un gran esforç i a vegades no compten amb totes les facilitats que altres joves de la seva edat”, conclou emocionat el director de La Serra.

També al festival ‘L’alternativa’

Inicialment, els projectes audiovisuals del programa només havien de visionar-se al Festival de Cinema independent “L’alternativa” de Barcelona. A finals d’agost, però, la direcció del centre va ser notificada que tant el documental de l’Institut La Serra com el d’un centre de Mataró havien estat seleccionats també per formar part de la cartellera del Festival de Sant Sebastià.