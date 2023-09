Una conductora de 21 anys va xocar la matinada d’aquest passat diumenge contra una pilona en un accident de trànsit a Sabadell. La col·lisió va tenir lloc al passatge del Vallès, al barri del Centre, a prop del Mercat Central, poc després de les 5 del matí.

Després de l’accident, la Policia Municipal va fer la prova d’alcoholèmia a la conductora, en la qual va donar positiu amb un resultat de 0,99 mg/l, quadruplicant la taxa màxima permesa genèrica. Per aquest motiu, es van instruir les corresponents diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i es va immobilitzar el vehicle.