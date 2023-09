L’Astralpool CN Sabadell es classifica per a la final de la Copa Catalunya

L’Astralpool CN Sabadell es troba a tocar del primer títol de l’any. Les de David Palma han guanyat amb solvència al Mediterrani (19-11) i s’han classificat per a la final de la Copa Catalunya. El partit pel trofeu es jugarà demà a la Joan Serra del CN Mataró a les 18:30. El rival serà el guanyador de la segona semifinal entre les amfitriones i el CN Terrassa.

Al partit d’avui, la igualtat ha durat un període. Als primers 8’, el Mediterrani ha aguantat les envestides sabadellenques i ha anat igualant els avantatges fins ben entrat el quart on el CNS ha començat a posar una curta distància al marcador (6-4). Ha estat al segon que les de David Palma han obert una escletxa significativa i han agafat la via ràpida cap al triomf. Amb un parcial de 6-2, s’ha arribat al descans amb sis gols d’avantatge i el partit gairebé resolt.

Malgrat que al tercer han fet un intent de reduir diferències les barcelonines (14-8), només ha estat un miratge. Al darrer quart, les waterpolistes de l’Astralpool han acabat de consolidar el còmode triomf amb dos gols més d’avantatge (5-3), deixant el definitiu 19-11. Les noies del CNS han començat la temporada com la van acabar i buscaran sumar el primer títol de la temporada demà. La primera pedra en un any on l’objectiu és fer la plena i continuar ampliant la llegenda.