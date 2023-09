Durant el cap de setmana, l’activitat policial acostuma a augmentar a Sabadell davant l’increment de l’oci, especialment durant les nits. Des del passat divendres, la Policia Municipal ha fet identificacions i denúncies després d’intervenir a diferents espais per fer front a les queixes per soroll i per consum d’alcohol a la via pública, amb diversos botellots.

És el balanç d’un cap de setmana en què les incidències es van repetir en diferents punts de la ciutat. Segons ha detallat la Policia Municipal, es va actuar a la plaça de Pompeu Fabra, als carrers de Bernat de Rocabertí i de les Paus, a via d’Alexandra i al passatge de les Moreres. Zones de la ciutat on els veïns van advertir de les molèsties al llarg del cap de setmana.