“Sabadell té un orgull d’història com a gran centre industrial”. La vicepresidenta d’Afers Econòmics en funcions, Nadia Calviño, ha destacat el passat i el present empresarial de la ciutat i del Vallès en una visita aquest dilluns a Sabadell. La ministra s’ha reunit amb l’alcaldessa, Marta Farrés, a l’Ajuntament, on ha tingut lloc una rebuda institucional amb representants polítics, empresarials i sindicals. Posteriorment, s’ha traslladat a la seu d’IDP, a la Torre Millenium, on ha pogut conèixer l’enginyera sabadellenca.

Al saló de plens, Calviño ha reconegut la trajectòria industrial de la ciutat, de la mà de Barcelona i “dels germans de Terrassa“, ha afirmat tot fent broma sobre la rivalitat entre les dues capitals del Vallès. Fent un salt al present, ha parlat d’IDP com a exemple d’empresa “puntera” en els terrenys de la innovació i l’economia digital.

L’alcaldessa Farrés ha fet gala de “l’esperit industrial” de Sabadell com a motor de la ciutat avui dia: “Volem créixer en la indústria i crear més llocs de treball de qualitat”, ha afirmat per després reivindicar l’Aeroport de Sabadell i el Hub Aeronàutic. Ambdues han destacat el paper dels fons Next Generation de la Unió Europea per a promoure iniciatives empresarials capdavanteres.

La ministra ha estat rebuda al saló de plens per tots els membres del Govern municipal. També hi han assistit els portaveus d’ERC, Junts i En Comú Podem, Gabriel Fernàndez, Lluís Matas i Joan Mena. El líder republicà ha regalat un exemplar del llibre Conseqüències econòmiques i financeres dels diferents escenaris de la relació Catalunya-Espanya a la ministra. Hores abans de la visita de la ministra a Sabadell, el Departament d’Economia de la Generalitat ha publicat les seves balances fiscals i ha situat el dèficit fiscal de Catalunya en 21.982 milions d’euros el 2021.

Entre el públic, també s’han congregat una representació de les entitats econòmiques (Cambra de Comerç, Gremi de Fabricants, Fundació per la Indústria, CIESC, Pimec) i sindicats (CCOO, UGT). Ni Vox ni el PP han assistit a l’acte.

Exigències empresarials a Calviño

El president de la Cambra, Ramon Alberich, ha entregat un document a la ministra amb una sèrie de demandes de l’empresariat sabadellenc al Govern de l’Estat. Entre les mesures, exigeixen noves infraestructures viàries i ferroviàries a Sabadell i a la comarca, així com millores als ports i aeroports catalans. Inversions que s’han de fer “sense endarreriments innecessaris”, assenyalen en el document.

Així mateix, la Cambra ha demanat una fiscalitat “competitiva” per captar empreses estrangeres i eliminar les diferències d’impostos entre comunitats autònomes per evitar la “fuga” d’empreses i patrimonis de Catalunya a altres llocs del país, com Madrid. De la mateixa manera, demanen abordar el finançament de les cambres de comerç.