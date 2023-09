Oriol Alcázar no seguirà al juvenil ‘A’ del Sabadell

El CE Sabadell ha anunciat que Oriol Alcázar no continuarà al capdavant del juvenil ‘A’ arlequinat. El tècnic va arribar al càrrec aquest estiu procedent del primer equip del Sant Cugat després de l’ascens de Conrad Garcia al filial. Ara, deixa el seu lloc a la banqueta per “motius personals”, segons ha anunciat el club a les seves xarxes socials.

El primer juvenil del Centre d’Esports havia començat la temporada a Divisió d’Honor amb dubtes. En les dues primeres jornades, els arlequinats encara no havien estrenat el caseller de punts després de les derrotes per la mínima davant el Racing Zaragoza i el CE Mercantil en el derbi (1-0 i 0-1). Aquest dissabte van sumar un punt empatant davant el Girona gràcies a un gol d’Iván Sánchez al segon temps. En el partit a terres gironines, Alcázar ja no va seure a la banqueta. En els propers dies s’anunciarà el nou entrenador que debutarà davant el Badalona el proper cap de setmana.