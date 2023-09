Eulàlia Planes i Jordi Casas, nous patrons de la Fundació per la Indústria

La Fundació per la Indústria ha incorporat Eulàlia Planes i Jordi Casas al seu patronat. Aquest dijous, els dos han participat en la primera reunió de l’òrgan gestor de l’entitat, que té la seva seu al Gremi de Fabricants. Amb ells, el patronat passa a estar format per 15 persones, ja que la seva incorporació no comporta cap baixa.

El president del patronat, Antoni Monés, destaca que les dues incorporacions “fan una autèntica aportació de valor a les finalitats fundacionals nostres”. La Fundació treballa per incrementar el PIB industrial, defensant que la indústria “és generadora de llocs de treball més estables i més ben pagats que el sector serveis. La indústria no és cíclica, és molt més estable i, en general, es dota i fomenta de capital humà més format”, subratlla Monés.

Eulàlia Planes Corts és llicenciada en Administració i gestió d’empreses per la UAB, formació que ha completat amb altres estudis. Antoni Monés en destaca la “sòlida formació acadèmica en l’àmbit de l’empresa i les finances i la llarga experiència professional a Fluidra“.

Planes és filla del fundador d’aquesta companyia capdavantera en la construcció de piscines, Joan Planes, i dirigeix Dispur, l’empresa que gestiona les inversions de la família. Tanmateix, és patrona de la Fundació Bofill i fundadora de la Fundació Vinne.

Jordi Casas Bedós torna a casa, d’alguna manera, ja que Antoni Monés recorda que una de les primeres feines que va tenir aquest polític i advocat va ser la de secretari i advocat de l’Institut Sallarès i Pla, molt vinculat al Gremi de Fabricants, institució germana de la Fundació.

En l’àmbit polític, Casas ha tingut càrrecs en tots els àmbits: com a regidor de l’Ajuntament de Sabadell i diputat al Parlament, al Congrés i també ha sigut senador. Del 2011 al 2013 va ser el delegat del Govern a Madrid. Actualment és conseller del Consell Econòmic i Social d’Espanya i director del gabinet de presidència de Foment del Treball.