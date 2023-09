FOTOS | El ‘Vagó de la Ciència’ ja circula a la línia Barcelona-Vallès d’FGC

Des d’aquest dijous que la línia Barcelona-Vallès de FGC compta amb un comboi que es fa veure per damunt dels altres: el ‘Vagó de la Ciència’. Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Universitat Autònoma de Barcelona i els Ferrocarrils de la Generalitat per oferir la possibilitat de conèixer els resultats de la recerca i millorar l’educació cientificotècnica de la societat a través de diversos formats i temàtiques.

A l’acte de presentació del vagó, que s’ha realitzat a l’estació Universitat Autònoma, la consellera de Territori, Ester Capella, ha posat en valor que el transport públic “és molt més que un mitjà de transport; els trens, els tramvies, els autobusos, són espais de socialització, compartits i llocs de trobada diaris per a milers de persones”.

Dedicat a la salut mental

En aquesta primera edició, el vagó està dedicat a la salut mental, àmbit que centra també l’any temàtic del curs 2023-2024 de la UAB.

A l’espai interior, les persones usuàries hi trobaran informació i il·lustracions relacionades amb la salut mental que poden ser ampliades, en format àudio, a partir de codis QR. Aquests continguts inclouen una desena d’audioguies, que aborden aspectes transversals com són els estigmes, les causes, els drets o les cures, i la sèrie “El pòdcast del vagó”, un pòdcast de 19 capítols, disponible a la pàgina web del vagó i a les plataformes Spotify i Ivoox, amb entrevistes a investigadores sobre aspectes com les addiccions, les emocions, l’activitat física o la prevenció del suïcidi.

En la primera edició hi han participat 56 investigadores i investigadors d’11 departaments de la Universitat, així com dels centres hospitalaris de la Vall d’Hebron i del Parc Taulí.

El seient de l’expert

El “Vagó de la ciència” incorpora també el “Seient de l’expert”, una iniciativa que busca incentivar la interacció amb les persones usuàries i en què un investigador ocuparà, periòdicament, un seient del vagó senyalitzat puntualment per a l’activitat i farà el trajecte en tren entre la plaça de Catalunya i la UAB per resoldre dubtes, intercanviar experiències i mantenir un diàleg sobre el seu àmbit de coneixement. A més, una bústia de suggeriments permetrà a les persones usuàries aportar idees sobre possibles recerques futures.