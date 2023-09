Productes menstruals gratuïts per a totes les dones

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya han signat aquest dijous un conveni de distribució gratuïta de productes menstruals reutilitzables per a totes les dones de Catalunya. La iniciativa, inclosa en el Pla integral d’equitat menstrual i climateri 2023-2025, serà efectiva a partir del primer trimestre del 2024. Els farmacèutics seran els encarregats de distribuir copes menstruals, calces i compreses de tela, i d’oferir assessorament personalitzat a les dones, que escolliran un producte en funció de les seves necessitats. Aquests es bescanviaran mostrant un codi QR que trobaran a La Meva Salut. Verge confia que les 3.272 farmàcies del país s’adhereixin a la iniciativa.

Verge ha assegurat que es tracta d’una iniciativa “ambiciosa” i ha explicat que calcula que arribi a 2,5 milions de persones, la població total de persones menstruants a Catalunya: “Es tracta d’una acció sense precedents internacionals”, ha dit. La consellera ha afirmat que el pla té un triple objectiu: estalviar, contribuir en la lluita contra el canvi climàtic i tenir cura d’un mateix. Per una banda, ha assenyalat, reforça el compromís del Govern per combatre la pobresa: “Volem que els diners no siguin un impediment per provar els productes reutilitzables”. En segon lloc, Verge ha explicat que el canvi a productes reutilitzables suposarà una reducció dels residus: “Cada any es generen 9.000 tones de productes menstruals no reutilitzables”, ha afegit. I, en tercer lloc, contribueix a facilitar el dret a l’equitat menstrual.

A banda, Verge ha recordat l’estalvi que suposa per a les dones aquesta mena de productes. “Es calcula que gastem 2.500 euros al llarg de la vida fèrtil”, ha denunciat i, en canvi, utilitzant copes menstruals, 145 euros. El pla té un pressupost de 8,5 milions d’euros aproximadament.

La consellera ha explicat que cada dona podrà escollir el mètode que més s’adapti a les seves necessitats. Concretament, haurà d’elegir entre les copes menstruals, les calces i les compreses de tela. Per fer-ho comptarà amb l’ajuda d’un farmacèutic format en la matèria que l’assessorarà tenint en compte el seu estil de vida. La retirada es farà mitjançant la presentació d’un codi QR que la persona trobarà a l’aplicació ‘La Meva Salut’. En aquest sentit, la consellera ha dit que s’ha decidit optar per aquesta aplicació perquè és “prou coneguda i utilitzada” entre la ciutadania, però que si algú encara no sap com funciona podrà anar directament a la farmàcia, on li explicaran el funcionament.

La farmàcia, un lloc de “confiança” per oferir assessorament personalitzat

La consellera ha destacat l’aliança amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i ha dit que és un factor clau per arribar a la ciutadania: “Les farmàcies són la garantia de poder arribar a totes les dones del país”, ha dit, i ha insistit que són espais de “confiança” i, a més, “tenen l’expertesa per poder fer aquest acompanyament”. A partir del primer semestre del 2024, les farmàcies que ho desitgin podran adherir-se a la iniciativa. En aquest sentit, la consellera confia que les 3.272 farmàcies del país s’adhereixin al projecte per tal que tingui representació a tot el territori. Abans, però, els farmacèutics hauran de cursar una formació específica per tal de poder assessorar el mètode que més convingui a cada dona. La consellera ha dit que els continguts del temari encara s’estan discutint però ha avançat que abastarà lliçons sobre menstruació, menopausa, i drets sexuals i reproductius. Les formacions començaran a finals d’octubre. Les farmàcies que formin part del projecte tindran un distintiu que les identificarà i les acreditarà com a punt autoritzat de distribució.

En aquesta mateixa línia, el president del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas, s’ha mostrat entusiasmat amb la iniciativa i ha anunciat que algunes farmàcies ja s’han adherit al projecte. És el cas de la farmàcia Girona 72, situada al carrer Girona de Barcelona. Un cop finalitzada la presentació, la consellera i Casas han visitat la botiga i han intercanviat unes paraules amb els responsables de l’establiment.