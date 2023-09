Junts vol que Sabadell tingui un cens per reconèixer els comerços històrics de la ciutat

Junts per Sabadell vol que l’Ajuntament elabori un cens que permeti conèixer les principals dades dels comerços històrics de la ciutat. Els juntaires presentaran una moció al ple municipal per “posar en valor el patrimoni de Sabadell” i potenciar i donar suport a aquests establiments, tal com ha explicat la regidora Katia Botta.

La moció proposarà crear una base de dades que serveixi de cens dels comerços històrics del municipi. Qui els va fundar, quin any, quins han sigut els seus propietaris i qui els regenta actualment, a on estan situats… són algunes de les preguntes que, des de Junts, esperen resoldre. Una iniciativa que creuen que ha de liderar el consistori, però que hauria de comptar amb la col·laboració dels comerciants.

En segon lloc, el document proposa definir una ruta que permeti visitar aquests comerços i vincular-los als punts històrics i emblemàtics de la ciutat, tal com s’ha fet amb els edificis modernistes i les xemeneies.

Finalment, des de Junts proposen crear una diada del comerç històric, que seria una celebració anual que distingiria comerços, comerciants, efemèrides, aniversaris, etc.

Botta ha afirmat que “és necessari seguir fent actuacions de promoció del comerç local”, i també s’ha referit a “trista notícia de tancament de negocis” que Sabadell ha viscut en els últims mesos. Botigues com la joieria Borrell, la Llar del Llibre del Passeig, MilarBrunet i l’herboristeria La Campana només són alguns exemples dels darrers tancaments.