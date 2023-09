Més accions en l’espai públic de la ciutat. Esquerra Republicana de Sabadell portarà al ple de dilluns “un pla de xoc d’urgència i específic (temporalitzat, quantificat i prioritzat per zones i barris)” que reforci el manteniment dels fanals metàl·lics de l’enllumenat públic. Els republicans han explicat que el pla hauria de treballar per, entre altres actuacions, protegir-los de la degradació a causa de l’orina dels gossos, d’una banda, i, de l’altra, reposar-ne les tapes sostretes o protegir-ne els forats per prevenir “possibles accidents”.

Es tracta de dues actuacions que els republicans proposen que s’implementin amb plans d’ocupació del Vapor Llonch adreçats a aturats. El segon grup del consistori insta l’executiu local, a més, a “destinar més recursos a accions de conscienciació per instaurar com a pràctica generalitzada dels propietaris de gossos dissoldre’n l’orina amb aigua a la via pública”. Una qüestió lligada a la campanya impulsada pel Govern municipal, que va presentar aquesta setmana una proposta per intensificar les sancions contra l’incivisme dels amos d’animals domèstics al carrer.

Uns 17.000 fanals

El portaveu republicà, Gabriel Fernàndez, ha defensat que el paper del partit a l’hora de fiscalitzar l’executiu local i proposar accions que millorin el dia a dia de la ciutat. “Cal escoltar els veïns, i els veïns ens fan arribar malestar i preocupació pel mal estat de molts fanals i pel perill que això suposa”, ha exposat sobre la proposta.

ERC apunta que, en total, a Sabadell, hi ha prop de 17.000 fanals fixats a terra i adverteix que “molts fa dècades que estan col·locats”. Una realitat que, segons la formació, obliga a actuar. En aquest sentit, els republicans recorden l’incident del passat mes d’agost, quan es va produir la caiguda d’un fanal de ferro a la ronda Zamenhof que va deixar una dona greument ferida.