Passejar per Sabadell i veure un excrement de gos a la via pública és una escena, malauradament, habitual. De fet, aquest tipus de brutícia vinculada a l’incivisme ciutadà era una de les principals preocupacions dels sabadellencs sobre l’espai públic, segons es desprenia de l’enquesta del Diari en el marc del projecte Sabadell 2027, engegat fa uns mesos per aquest mitjà.

Coneixedor d’aquestes queixes freqüents entre els veïns de la ciutat, l’Ajuntament de Sabadell ha decidit posar fil a l’agulla per mirar d’atenuar la problemàtica. El consistori ha presentat aquest dimarts una campanya de civisme amb l’objectiu de sensibilitzar i corresponsabilitzar les persones propietàries de gossos i animals de companyia per mantenir net l’espai públic. Durant el mes d’octubre, les accions se centraran en la conscienciació i sensibilització de la gent. A partir del novembre, començaran les multes. Hi haurà patrulles destinades específicament al compliment de la normativa sobre tinença d’animals.

La iniciativa s’emmarca en un seguit d’accions del govern municipal per promoure campanyes de civisme per mantenir la qualitat dels espais que comparteix la ciutadania i afavorir la convivència. Una mesura similar a la impulsada fa uns mesos per actuar contra el soroll nocturn a Sabadell. La presentació s’ha dut a terme a l’avinguda de Sol i Padrís, on l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la regidora de Benestar Animal, Laura Pineda, han explicat les bases d’aquesta proposta. “Hem de fer les coses bé i construir la ciutat entre tots”, ha explicat sobre la qüestió Farrés, un dels compromisos durant la campanya a impulsar en els primers cent dies del nou govern local. Es tracta d’un problema que, segons ha manifestat, és present a tots els barris de la ciutat. “Millorant les conductes també millorem la ciutat”, ha exposat.

Una campanya amb dues fases

La nova campanya tindrà dues fases. La primera, que ja ha començat, és de sensibilització i informació per conscienciar les persones propietàries de les obligacions que implica la nova Llei de Benestar Animal i de la necessitat de recollir les deposicions dels gossos i netejar els orins dels animals a la via pública. Per facilitar la tasca, es distribuiran a les àrees de gossos i altres espais de la ciutat un miler de kits, amb bosses de recollida i bidons d’aigua. A més, s’instal·laran 11 carpes repartides per la ciutat, on es distribuiran fulletons informatius i bidons, que han de servir per netejar els orins de les mascotes a la via pública.

En una segona fase de la campanya, es començarien a sancionar les conductes incíviques que no respectin l’espai públic i dificultin la convivència. Les multes, que poden incrementar-se en les quanties, van per ara des dels 100 euros fins als 400 per aquest tipus d’activitats contra la netedat dels carrers. “La campanya no té una voluntat recaptatòria, sinó que vol promoure una ciutat neta”, ha remarcat. I ha afegit: “La pressió no és cap a l’animal, sinó cap al propietari, que és responsable”, ha apuntat.

“Si ho fas bé, tot encaixa”

Les campanyes municipals de civisme porten per lema la frase “Si ho fas bé, tot encaixa”. El que es vol transmetre és la idea que la convivència i el civisme són un puzle format per diferents peces que corresponen cadascuna a un àmbit diferent. En aquest cas, la peça està relacionada amb la tinença responsable d’animals, però en altres casos podria estar vinculada a altres aspectes.